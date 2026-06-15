Fueron capturadas tres personas que pretendían escapar con una camioneta hurtada en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá

En la localidad de San Cristóbal, la Policía de Bogotá logró la captura en flagrancia de tres personas por el delito de receptación, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno.

Los hechos se presentaron en la carrera Sexta con calle Décima Sur, barrio Villa Javier, cuando la comunidad alertó sobre la presencia de personas sospechosas al interior de una camioneta. Al momento de la verificación policial, los ocupantes intentaron huir del lugar de manera violenta, ocasionando daños a una motocicleta institucional.

Durante el procedimiento, una de estas personas al descender de este vehículo realizó varios disparos contra los uniformados, por lo que fue necesario el uso de las armas de dotación. Gracias a la rápida reacción policial, tres personas fueron capturadas en el sitio. Un cuarto sujeto logró huir por una zona boscosa aledaña.

Asimismo, se pudo establecer que uno de los capturados presenta anotaciones por hurto y el vehículo en el que se transportaban estas personas presentaba reporte vigente por hurto y las placas no correspondían a las originales.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.