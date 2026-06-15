Así funcionará el reversible en la carrera Séptima en Bogotá este 15 de junio
Durante este domingo 14 y lunes festivo 15 de junio de 2026, se implementará el reversible en la carrera Séptima para facilitar el ingreso de las personas por el norte de Bogotá.
¿Cómo funciona el reversible por la carrera Séptima el domingo 14 y lunes festivo 15 de junio de 2026?
- El objetivo del reversible es agilizar la movilidad por la carrera Séptima, dejando en un único sentido la movilidad, norte-sur, desde la calle 245 hasta la calle 183.
- La medida arranca desde las 4:30 p. m. y va hasta las 8:00 o 9:00 p. m., dependiendo la cantidad de vehículos que se desplacen por el corredor a esa hora.
Hay pico y placa regional de ingreso a Bogotá este lunes festivo 15 de junio
La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) confirmó que este lunes festivo 15 de junio de 2026 hay medida de pico y placa regional para ingresar a Bogotá.
Así opera la medida de pico y placa regional en Bogotá este 15 de junio
- Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares con placa terminada en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.
- Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.
- Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.
La medida de pico y placa regional aplicará en los principales corredores de ingreso a Bogotá:
- Autopista Norte: Desde el Peaje Andes hasta el Portal Norte del sistema TransMilenio, sentido norte – sur.
- Autopista Sur: Desde límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, sentido sur – norte.
- Avenida Centenario (Calle 13): Desde Río Bogotá hasta avenida Cali (Avenida Carrera 86), sentido occidente – oriente.
- Avenida calle 80: Desde Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio, sentido occidente – oriente.
- Avenida carrera 7: Desde la calle 245 hasta la calle 183, sentido norte – sur.
- Avenida Boyacá Vía al Llano: Desde el Túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua Vía al Llano, sentido sur – norte.
- Vía Suba Cota: Desde el Río Bogotá hasta avenida calle 170, sentido norte – sur.
- Vía La Calera: Desde el Peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima, sentido oriente – occidente.
- Vía a Choachí: Desde la Vía Monserrate hasta la avenida circunvalar, sentido oriente – occidente.