Sillas aguamarina para viajes de cuidado, una de las novedades de los nuevos buses eléctricos de TransMilenio

Foto: TransMilenio.

En 2026 y 2027 llegarán 711 nuevos buses eléctricos de TransMilenio, entre zonales y troncales. De estos, 68 ya son parte de la flota de TransMiZonal y cuentan con sillas aguamarina para viajes de cuidado. ¡Conoce de qué se trata!

Conoce sobre las sillas para viajes de cuidado en buses eléctricos

Estas sillas son un espacio preferencial para personas cuidadoras. Esto significa que están pensadas para quienes viajan en el Sistema TransMilenio acompañando o asistiendo a alguien que requiere apoyo durante el viaje. El propósito es reconocer que quien cuida también necesita condiciones más cómodas y seguras para el viaje.

A continuación, una foto de TransMilenio de las sillas aguamarina para viajes de cuidado:

Foto: TransMilenio.&nbsp;

Otras importantes características de los nuevos buses eléctricos:

Además de las sillas para viajes de apoyo/cuidado, los nuevos buses eléctricos cuentan con características para mejorar la experiencia de viaje de los ciudadanos. Conócelas a continuación:

WiFi gratuito

Puertos USB

Más sillas preferenciales color azul, según el tamaño de bus

Espacios para personas en silla de ruedas o coche para bebés

Silla de dimensiones extendidas para madres lactantes

Espacios para animales de asistencia

Pasamanos texturizados para facilidad de localización

Manillas de agarre y pasamanos en todas las sillas

Pantallas informativas

Parlantes internos

Cámaras de monitoreo

Cámara de conductor con detección de somnolencia, fumador o uso del teléfono

Cámaras de vigilancia interior

Cámara trasera

Cámara delantera

Botón de pánico

“Esto hace parte de nuestras apuestas para mejorar integralmente la experiencia de los usuarios de TransMilenio, con cada vez mejores tecnologías y tipologías de vehículos que se adaptan a las necesidades cambiantes de la ciudad, aumentan la accesibilidad e inclusividad, reducen nuestro impacto ambiental y ratifican el liderazgo de Bogotá en transporte público, siempre innovando para mejorar el servicio”, aseguró María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio.

Teniendo en cuenta que es indispensable el compromiso de la ciudadanía para el uso correcto de las sillas de la nueva flota, que buscan que el Sistema TransMilenio sea accesible e inclusivo, la siguiente es la gráfica de prioridad para el uso de las mismas:

Beneficio para las y los operadores – conductores de TransMilenio

La nueva flota eléctrica reduce por completo los ruidos que generan los motores de los buses antiguos, lo que disminuye la fatiga o cansancio de quienes los conducen y aumenta su confort.

Además, los motores eléctricos de la nueva flota están ubicados en la parte trasera de los vehículos, lo que elimina el aumento de temperaturas en la cabina, hecho que sufrían quienes operaban algunos buses antiguos.