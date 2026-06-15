Consulte los barrios de Bogotá con cortes de luz este lunes 15 de junio
Foto: Enel Colombia
Este lunes 15 de junio de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz este lunes 15 de junio
Localidad de Antonio Nariño
Desde las 8:00 p. m. hasta las 10:00 p. m. De la calle 9 Sur a calle 13 Sur entre carrera 28 a carrera 32 – Barrio La Fragua.
Localidad de Kennedy
Desde las 8:00 p. m. hasta las 10:00 p. m. De la calle 0 Sur a calle 4 Sur entre carrera 68 a carrera 70 – Barrio Hipotecho Occidental.
Desde las 8:00 p. m. hasta las 10:00 p. m. De la carrera 67 a carrera 70 entre calle 0 Sur a calle 4 Sur – Barrio Hipotecho Sur.
Desde las 8:00 p. m. hasta las 10:00 p. m. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 19 Sur a calle 26 Sur – Barrio Provivienda Oriental.
Localidad de Los Mártires
Desde las 8:00 p. m. hasta las 10:00 p. m. De la calle 5 a calle 8 entre carrera 23 a carrera 30 – Barrio Ricaurte.
Desde las 8:00 p. m. hasta las 10:00 p. m. De la calle 3 a calle 6 entre carrera 19 a carrera 27 – Barrio El Progreso.
Desde las 8:00 p. m. hasta las 10:00 p. m. De la carrera 23 a carrera 25 entre calle 0 a calle 3 – Barrio El Vergel.
Desde las 8:00 p. m. hasta las 10:00 p. m. De la calle 0 a calle 2 entre carrera 24 a carrera 31 – Barrio Santa Isabel Sur.
Desde las 8:00 p. m. hasta las 10:00 p. m. De la carrera 24 a carrera 31 entre calle 0 a calle 4 – Barrio Santa Isabel.
Desde las 8:00 p. m. hasta las 10:00 p. m. De la carrera 24 a carrera 30 entre calle 2 a calle 6 – Barrio Veraguas.
Localidad de Puente Aranda
Desde las 8:00 p. m. hasta las 10:00 p. m. De la calle 25 Sur a calle 37 Sur entre carrera 51 a carrera 54 – Barrio Tejar.
Desde las 8:00 p. m. hasta las 10:00 p. m. De la carrera 35 a carrera 40 entre calle 2 a calle 7 – Barrio Tibaná.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.