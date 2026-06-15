Este lunes festivo 15 de junio hay pico y placa regional para ingresar a Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Juan Pablo Bello

Para el retorno a Bogota?, no olvides que este lunes festivo 15 de junio de 2026, hay medida de pico y placa regional para el ingreso a la ciudad. Te contamos cuáles son los corredores en los que aplica esta medida. ¡Programa tu recorrido y evita contratiempos!

¿Cómo opera la medida de pico y placa regional en Bogotá este 15 de junio?

Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares con placa terminada en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

La medida de pico y placa regional aplicará en los principales corredores de ingreso a Bogotá:

Autopista Norte: Desde el Peaje Andes hasta el Portal Norte del sistema TransMilenio, sentido norte – sur. Autopista Sur: Desde límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, sentido sur – norte. Avenida Centenario (Calle 13): Desde Río Bogotá hasta avenida Cali (Avenida Carrera 86), sentido occidente – oriente. Avenida calle 80: Desde Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio, sentido occidente – oriente. Avenida carrera 7: Desde la calle 245 hasta la calle 183, sentido norte – sur. Avenida Boyacá Vía al Llano: Desde el Túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua Vía al Llano, sentido sur – norte. Vía Suba Cota: Desde el Río Bogotá hasta avenida calle 170, sentido norte – sur. Vía La Calera: Desde el Peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima, sentido oriente – occidente. Vía a Choachí: Desde la Vía Monserrate hasta la avenida circunvalar, sentido oriente – occidente.

Un llamado a la corresponsabilidad

Ten en cuenta las siguientes recomendaciones: