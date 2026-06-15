Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este lunes 15 de junio de 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Te presentamos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que programes tu salida y evites contratiempos. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) dio a conocer el reporte para este lunes 15 de junio de 2026. ¡Entérate y programa tu día!

Según el reporte del IDIGER se espera este lunes 15 de junio en Bogotá:

En la madrugada, se prevé cielo mayormente nublado y probabilidad de ocurrencia de lluvias ligeras en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe y San Cristóbal. Temperatura mínima estimada

11° C.

11° C. Para la mañana, se espera cielo parcialmente nublado y probabilidad de ocurrencia de lluvias ligeras en las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz.

En la siguiente publicación de Instagram puedes conocer cómo aprovechar el pronóstico del tiempo del Sistema Alerta Bogotá (SAB):

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.

Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”. Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no. Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.

Consulta aquí toda la información sobre el estado del clima en el Distrito a través del Sistema Alerta Bogotá (SAB) que podrás consultar en el siguiente enlace: https://www.sab.gov.co/