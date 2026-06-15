    • Internacional

    El premonitorio mensaje que dejó la joven lanzada al vacío minutos antes de su trágico accidente en Brasil (VIDEO)

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Imagen captura de video redes sociales). La joven de 21 años que murió el sábado en Brasil tras ser lanzada al vacío mientras practicaba ‘puenting’ o bungee jumping dejó un escalofriante mensaje minutos antes de su trágico accidente, recogen medios locales.

    «¿Quién fue el idiota que me dejó venir a saltar de un puente?», escribió Maria Eduarda Rodrigues de Freitas en sus redes sociales. Se trataba de un mensaje en broma, que ahora ha adquirido un siniestro sentido de presagio involuntario de la tragedia.

    ADVERTENCIA: LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

    La joven participaba en un salto organizado por una empresa local, cuando los instructores olvidaron conectar la cuerda de seguridad antes de lanzarla al vacío desde unos 40 metros de altura. Maria Eduarda cayó a tierra sin protección alguna y murió en el acto, mientras las imágenes del momento captaron los gritos de los presentes al percatarse del error.

    Las autoridades detuvieron a seis personas implicadas. La joven se encontraba en la Ponte do Esqueleto, en Limeira, estado de Sao Paulo, un sitio abandonado conocido por ser sede actividades extremas. El caso pone en evidencia los riesgos de dichas prácticas en lugares no regulados. (Información RT).

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte