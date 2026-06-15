El premonitorio mensaje que dejó la joven lanzada al vacío minutos antes de su trágico accidente en Brasil (VIDEO)

–(Imagen captura de video redes sociales). La joven de 21 años que murió el sábado en Brasil tras ser lanzada al vacío mientras practicaba ‘puenting’ o bungee jumping dejó un escalofriante mensaje minutos antes de su trágico accidente, recogen medios locales.

«¿Quién fue el idiota que me dejó venir a saltar de un puente?», escribió Maria Eduarda Rodrigues de Freitas en sus redes sociales. Se trataba de un mensaje en broma, que ahora ha adquirido un siniestro sentido de presagio involuntario de la tragedia.

ADVERTENCIA: LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

??? TRAGEDIA EN BRASIL: Una joven de 21 años, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, murió tras caer de 40 metros en la "Ponte do Esqueleto" (Limeira, São Paulo).

Los operadores de la empresa "Entre Cordas" la levantaron en posición "superman" y la lanzaron al vacío olvidando por… pic.twitter.com/Mo0RDRAgvi — ?????????????? (@InesBetancur1) June 13, 2026

La joven participaba en un salto organizado por una empresa local, cuando los instructores olvidaron conectar la cuerda de seguridad antes de lanzarla al vacío desde unos 40 metros de altura. Maria Eduarda cayó a tierra sin protección alguna y murió en el acto, mientras las imágenes del momento captaron los gritos de los presentes al percatarse del error.

Las autoridades detuvieron a seis personas implicadas. La joven se encontraba en la Ponte do Esqueleto, en Limeira, estado de Sao Paulo, un sitio abandonado conocido por ser sede actividades extremas. El caso pone en evidencia los riesgos de dichas prácticas en lugares no regulados. (Información RT).