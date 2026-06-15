Cortes de luz este martes 16 de junio de 2026 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 16 de junio de 2026 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Bosa

Barrio San Bernardino XVIII. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 82 Sur a calle 84 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio Baquero. De la calle 62 a calle 64 entre carrera 18 a carrera 20 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 m.

Barrio Baquero. De la calle 62 a calle 64 entre carrera 18 a carrera 20 – Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Rafael Uribe. De la calle 64 a calle 66 entre carrera 16 a carrera 18 – Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Barlovento. De la calle 56 Sur a calle 58 Sur entre carrera 70 a carrera 78 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Patio Bonito II. De la calle 38 Sur a calle 40 Sur entre carrera 85 a carrera 87 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Lombardía. De la calle 139 a calle 143 entre carrera 103 a carrera 107 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Puerta del Sol. De la carrera 105 a carrera 108 entre calle 140 a calle 143 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio San Luis. De la calle 57 a calle 59 entre carrera 16 a carrera 18 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 m.

Localidad de Usaquén

Barrio Santa Bibiana. De la carrera 20 a carrera 24 entre calle 101 a calle 104 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.