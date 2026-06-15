    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $ 3,475.72 (vigente 16 de junio)
    -Euro $ 4,013.20
    -Bitcoin US$ 63.519,10

    Tasa de Interés

    -DTF: 10,14%
    -UVR: $ 413,76
    -Tasa de Usura 28,79%

    -Café US$ 3,20
    -Petróleo Brent US$ 84,26
    -Oro-Compra Banco de la República $ 437.291,57

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