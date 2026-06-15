-Dólar TRM: $ 3,475.72 (vigente 16 de junio)

-Euro $ 4,013.20

-Bitcoin US$ 63.519,10

Tasa de Interés

-DTF: 10,14%

-UVR: $ 413,76

-Tasa de Usura 28,79%

-Café US$ 3,20

-Petróleo Brent US$ 84,26

-Oro-Compra Banco de la República $ 437.291,57