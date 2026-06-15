Mundial de fútbol moverá $ 1,6 billones en Bogotá: televisores, transporte y entretenimiento dispararán el consumo

Foto: IDT.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 inicia el 11 de junio de 2026 y sera? uno de los mayores dinamizadores de la economi?a bogotana durante el an?o. De acuerdo con estimaciones de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), el torneo tendri?a un impacto cercano a $ 1,6 billones sobre el PIB de la ciudad durante el segundo y tercer trimestre de 2026, impulsado principalmente por el aumento del consumo de los hogares y el movimiento econo?mico alrededor de los partidos de la Seleccio?n Colombia.

El principal motor de este impacto sera? el comercio. Segu?n las proyecciones, Bogotá registrari?a un aumento de $ 377 mil millones en las ventas durante el Mundial 2026, especialmente en categori?as asociadas al consumo ti?pico de los partidos: televisores, equipos de sonido, alimentos y bebidas.

Las sen?ales de este comportamiento ya comenzaron a evidenciarse antes del inicio de la cita mundialista. Datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE) muestran que durante las jornadas de eliminatorias disputadas en septiembre de 2025 las ventas de televisores y equipos de sonido crecieron 22 % anual, casi tres veces ma?s que el promedio del comercio minorista en estos productos, que? fue de 8,4 %. La tendencia continuo? fortalecie?ndose y para marzo de 2026 este rubro ya alcanzaba un crecimiento anual de 36,6 %.

“Las proyecciones muestran que el Mundial 2026 funciona como un acelerador temporal de la actividad econo?mica urbana. Este tipo de eventos incrementa simulta?neamente la demanda en comercio, gastronomi?a, movilidad, turismo y plataformas digitales. Lo relevante es que ese movimiento econo?mico se distribuye en actividades cotidianas donde participan miles de hogares y negocios bogotanos”, afirmo? Gabriel Angarita, director de Estudios Econo?micos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

La expectativa de la ciudad es que durante los partidos de la Seleccio?n Colombia las ventas de televisores, alimentos y bebidas registren incrementos entre 30 % y 50 %, segu?n estimaciones de Fenalco, reflejando co?mo este tipo de eventos transforma temporalmente los patrones de consumo de los hogares bogotanos.

El impacto econo?mico del Mundial 2026 tambie?n se sentiri?a en plataformas digitales, servicios de movilidad y compras. Ya que, durante la Copa Ame?rica, por ejemplo, Mercado Libre reporto? un incremento de 500 % en las bu?squedas de camisetas de fu?tbol, mientras que las aplicaciones de movilidad identificaron aumentos promedio de 45 % en la demanda de viajes a trave?s de aplicaciones digitales durante los di?as en que jugo? la Seleccio?n Colombia.

Entre tanto, para el partido de despedida de la Seleccio?n Colombia en estadio El Campi?n, las proyecciones indican que cada persona que participe en actividades relacionadas con el encuentro —como verlo en bares, restaurantes, gastrobares, centros comerciales o reuniones familiares— gastari?a en promedio $ 116.357 durante la jornada. El dato refleja co?mo un solo partido tiene la capacidad de activar simulta?neamente mu?ltiples sectores de la economi?a bogotana, incluso fuera del estadio.

Las proyecciones econo?micas muestran que el Mundial 2026 tendri?a un efecto que va mucho ma?s alla? del entretenimiento deportivo. Para Bogotá, el torneo representari?a una oportunidad de dinamizacio?n econo?mica impulsada por el consumo, el turismo y el fortalecimiento de mu?ltiples actividades comerciales y de servicios en toda la ciudad.