Colombia entre los 12 países latinoamericanos que resultarían más afectados por «Superniño»

–Organismos y autoridades climáticas advierten que para lo que resta de 2026 se espera que el planeta enfrente las secuelas de un fenómeno El Niño fortalecido o Superniño, que impactará con dureza a Latinoamérica, aunque de diferentes formas según la ubicación en el mapa continental.

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, para Suramérica se esperan temperaturas extremas, olas de calor por el incremento global de las temperaturas así como también fuertes precipitaciones, mientras que toda la región de Centroamérica, sufrirá sequías, altas temperaturas y pérdidas agrícolas.

Al respecto indica:

-En la Amazonía y norte de Suramérica, que incluye zonas de Brasil, Colombia y Venezuela, el temporal causará sequía hidrológica, incendios forestales y temperaturas extremas.

-Hacia el sur de Brasil, norte y noreste de Argentina, Uruguay y Paraguay, se espera exceso de lluvias e inundaciones, lo que impactará negativamente la agricultura y la infraestructura.

-En América Central y el Caribe: Riesgo crítico de reducción de lluvias, afectando principalmente al Corredor Seco (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua), lo que amenaza la seguridad alimentaria por pérdidas agrícolas.

-En zonas costeras de países como Ecuador y Perú se registrarán inundaciones y lluvias extremas.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) instó a inicios de junio a preparase para el fenómeno debido a la presencia de «aguas inusualmente cálidas» en el Pacífico tropical, que favorecen «la aparición de condiciones típicas de El Niño, que influirán en las pautas de temperatura y precipitación a escala mundial y aumentarán el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos en los próximos meses».

El organismo indica que hay una probabilidad de 80 % de que se instaure un episodio de El Niño entre junio y agosto de 2026. La posibilidad de que esas condiciones se consoliden al menos hasta noviembre se cifra en porcentajes cercanos o superiores al 90 %, aunque no se conoce el momento exacto en el que se producirá el apogeo del fenómeno y cuál será su intensidad máxima.

«El mundo debe tratar este evento como lo que es: una alerta climática urgente. Las condiciones asociadas al episodio de El Niño echarán más leña al fuego de un mundo que se calienta. Las consecuencias se dejarán sentir con una intensidad todavía mayor y su alcance será aún más amplio, cruzando fronteras a una velocidad devastadora», advirtió el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en una declaración en video.

Por su parte, la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, explicó que el mundo debe prepararse «para un episodio de El Niño potencialmente fuerte, que exacerbará las sequías, potenciará las lluvias intensas y agravará el riesgo de olas de calor tanto en tierra como en el océano». La funcionaria recordó que el episodio más reciente de El Niño, ocurrido entre 2023 y 2024, «fue uno de los cinco más intensos de los que se tiene constancia y contribuyó a las temperaturas mundiales sin precedentes que se registraron en 2024».

«Durante los próximos meses, la comunidad de expertos la OMM monitoreará de cerca la situación para ayudar a gobiernos, organismos humanitarios y sectores sensibles al clima a adoptar decisiones fundamentadas. Los pronósticos estacionales y las alertas tempranas son vitales para salvar vidas y mitigar los efectos en nuestras economías y comunidades», agregó Saulo.

Con respecto a la temporada de huracanes, los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA de EE.UU. predicen que estará «debajo de lo normal para la cuenca del Atlántico este año», con un porcentaje alrededor del 55 %. Para esta agencia, se prevé un total de ocho a 14 tormentas con vientos de 56 km/h. De estas, de tres a seis se convertirán en huracanes con vientos de 119 km/h o más, y de uno a tres huracanes mayores (categoría 3, 4 o 5 con vientos de 178 km/h o más).

Este clima afectaría también el sur de EE.UU., con posibilidades de lluvia y nieve aumentadas. Por ejemplo, las inundaciones de marea alta podrían convertirse en un mayor riesgo, especialmente en la costa oeste. También provocará cambios en la migración de peces y otros organismos oceánicos, con especies de aguas cálidas que se mueven hacia el norte, mientras que las especies de agua fría se mueven más al norte o en aguas más profundas. (Con información de RT).