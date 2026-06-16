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    Policía incautó más de tres toneladas de cocaína camuflada en carga de café y pulpa de guayaba en Cartagena y una tonelada de marihuana en Sucre

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Camufladas en un cargamento de café que tenía como destino final Valencia, España, la Policía Antinarcóticos decomisó en el puerto de Cartagena más de de 2.4 toneladas de cocaína, evitando que 6.1 millones de dosis de la droga llegaran al mercado en el Viejo Continente.

    La incautación se logró gracias a labores de perfilamiento de la Policía, que inspeccionó 1.660 sacos de pellet de café y detectó la sustancia. Tras análisis forenses, se confirmó una concentración de cocaína del 9.8% en el producto mezclado.

    Con este golpe se afectaron las finanzas criminales en más de 13.408 millones de pesos. Las autoridades mantienen su ofensiva en puertos y aeropuertos para desarticular el tráfico internacional de drogas.

    En el mismo puerto de Cartagena, la Policía decomisó 578 kilogramos de cocaína que se encontraban mezclados con pulpa de guayaba en un contenedor con destino a Italia.

    Este resultado representa un nuevo golpe a las rutas internacionales del narcotráfico y a las economías criminales que buscan utilizar el comercio exterior para traficar estupefacientes hacia Europa, destacó el Ministerio de Defensa.

    De otro lado, en el departamento de Sucre, la Policía interceptó un tractocamión que transportaba cerca de una tonelada de marihuana en la vía Planeta Rica – Sincelejo.

    El estupefaciente, 932 kilogramos, fue descubierto oculto en una sofisticada caleta de doble pared dentro del vehículo que cubría la ruta Medellín – Cartagena. El conductor, el cargamento y el vehículo quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

    Según la policía el cargamento de marihuana representaba ingresos por más de 7 mil 456 millones de pesos para las finanzas de las estructuras criminales.

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