Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este miércoles 17 y jueves 18 de junio de 2026 en Bogotá
–(Foto EAAB). Este miércoles 17 y jueves 18 de junio de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
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Miércoles 17 de junio de 2026
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Usaquén
San Cristobal Norte, Santa Teresa
De la Carrera 8A a la Carrera 9, entre la Calle 163A a la Calle 170
10:00 a.m.
24 horas
Renovación red Acueducto
Suba
La Carolina Suba, Nueva Tibabuyes, Tibabuyes, La Gaitana, La Gaitana Oriental, Sabana Tibabuyes
De la Carrera 118 a la Carrera 129, entre la Calle 126A a la Calle 141
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Kennedy
Roma
De la Calle 55 Sur a la Calle 58B Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 80
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Kennedy
Centro Industrial
De la Avenida Calle 13 a la Calle 22, entre la Carrera 60 a la Carrera 68
8:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Kennedy
Lusitania
De la Avenida Américas a la Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G
9:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
San Cristóbal
Quindío Oriental, La Arboleda
De la Calle 46 Bis Sur a la Calle 47A Sur, entre la Carrera 18 Este a la Carrera 10C Este
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
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Jueves 18 de junio de 2026
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Chapinero
La Porciúncula
De la Calle 72 a la Calle 82, entre la Carrera 9 a la Carrera 15
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Bosa
Laureles
De la Calle 63 Sur a Calle 66 Sur, entre la Carrera 81 a la Carrera 82
De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Bis Sur, entre la Carrera 80N a la Carrera 82A
De la Carrera 82A a la Carrera 86, entre la Calle 67B Sur a la Calle 71A Sur
De la Carrera 79 a la Carrera 86, entre la Calle 70 Bis Sur a la Calle 71F Sur
Transversal 79 D a Carrera 87 entre Calle 71 F Sur a Avenida Calle 75 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Bosa
Piamonte
De la Diagonal 65G Sur a la Calle 68A Sur, entre la Transversal 80G a la Carrera 80M Bis A
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Usaquén
Estrella del Norte, Las Orquídeas
De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 151 a la Calle 164
10:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvula
Usaquén
San Gabriel Norte, Páramo Urbano II, Usaquén, Santa Ana, Cantón Norte
De la Carrera 5 E a la Carrera 7, entre la Calle 108 a la Calle 127C Bis
8:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Kennedy
Hipotecho, Hipotecho Occidental, Nueva Marsella
De la Avenida Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
8:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.