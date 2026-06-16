Cortes de luz este miércoles 17 de junio de 2026 en Bogotá, Soacha y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este miércoles 17 de junio de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha y Chía, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Ciudad Jardín Sur. De la calle 17 Sur a calle 19 Sur entre carrera 9 a carrera 12 – Desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Chapinero Central. De la calle 56 a calle 58 entre carrera 8 a carrera 10 – Desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio Baquero. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 62 a calle 64 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Cerro Colorado. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 68 Sur a calle 70 Sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Barrio El Mirador. De la calle 69 Sur a calle 70 Sur entre carrera 17 a carrera 19 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Barrio Villa Gloria. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 68 Sur a calle 70 Sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Ciudad Kennedy Central. De la calle 34 Sur a calle 36 Sur entre carrera 77 a carrera 79 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Provivienda Norte. De la carrera 62 a carrera 64 entre calle 8 Sur a calle 10 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Tuna Alta. De la carrera 89 a carrera 91 entre calle 158 a calle 162 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Soacha, Cundinamarca

Municipio de Soacha Rural. Veredas Chacua y Alto de la Cruz. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Chía, Cundinamarca

Municipio de Chía- Vereda Florida. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 10 a calle 12. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.