Hospital de Meissen abre clínica para detectar a tiempo alteraciones de cadera en bebés

Foto: Secretaría Distrital de Salud

El Hospital de Meissen anunció la apertura oficial de su Clínica de Tamizaje de Cadera, un nuevo servicio especializado que busca mejorar la detección, el diagnóstico y el manejo oportuno de las alteraciones del desarrollo de la cadera, especialmente en recién nacidos y lactantes. Esta iniciativa representa un paso importante en la atención integral y preventiva en salud, con un enfoque humano y centrado en el bienestar de las familias.

Uno de los pilares de esta clínica es la implementación del proceso de tamizaje de cadera mediante el Método Graf, una técnica ecográfica reconocida a nivel mundial por su precisión y seguridad. Este método permite identificar de manera temprana displasias o alteraciones en la articulación de la cadera, facilitando tratamientos oportunos que pueden prevenir cirugías complejas y mejorar la calidad de vida de los pacientes desde sus primeros días.

“Con la apertura de la Clínica de Tamizaje de Cadera, La Subred Sur reafirma su compromiso con la prevención y el cuidado temprano, permitiendo la detección oportuna de alteraciones y promoviendo una mejor calidad de vida, de igual manera una atención más cercana, especializada y humana”, afirmó Viviana Clavijo, gerente de la Subred Sur.

El tamizaje se realiza con equipo de ecografía de alta resolución, diseñado específicamente para estudios osteoarticulares en población pediátrica. Este tipo de tecnología, sumada a la experiencia del talento humano en salud, garantiza evaluaciones confiables, no invasivas y seguras tanto para los bebés como para sus cuidadores.

En el evento se destacó el valor del Método Graf como estándar internacional y la relevancia de que hospitales públicos incorporen este tipo de servicios con calidad y oportunidad. Esto resalta el compromiso de la Subred Sur con la actualización científica y la atención basada en la evidencia.

La jornada se enriqueció además con la asistencia de ortopedistas de diferentes regiones del país, que permite expandir experiencias y conocimientos, fortaleciendo el intercambio académico y el trabajo colaborativo para la población atendida.