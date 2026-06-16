Hospital San Blas estrena Unidad de Gastroenterología para el suroriente de Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Salud.

En el marco del Modelo Distrital de Salud MÁS Bienestar, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente entregó oficialmente la nueva Unidad de Gastroenterología del Hospital San Blas una obra que representa un avance significativo en la atención médica especializada y que permitirá acercar servicios de alta complejidad a la población del suroriente de Bogotá.

La puesta en marcha de este servicio beneficiará especialmente a una población en la que el 93 % de los usuarios pertenece al régimen subsidiado, reduciendo barreras de acceso y evitando desplazamientos hacia otros centros hospitalarios para recibir atención especializada.

Con una inversión de $ 2.091.347.989, la unidad fue dotada con tecnología biomédica de última generación. Su infraestructura incluye dos sistemas de endoscopia con torres de alta definición, unidades electroquirúrgicas, máquinas de anestesia y una moderna zona de recuperación completamente equipada, organizada en circuitos diseñados para garantizar la seguridad, comodidad y calidad en la atención de los pacientes.

“En medio de los retos que enfrenta el sistema de salud, Bogotá continúa fortaleciendo su capacidad de respuesta con inversiones que acercan servicios especializados a la ciudadanía. Lo que antes implicaba largos tiempos de espera y desplazamientos, hoy podrá resolverse en la propia localidad con tecnología de punta y atención oportuna”, afirmó Ana María Cobos, gerente de la Subred Centro Oriente.

La nueva Unidad de Gastroenterología proyecta atender a más de 62.000 usuarios de los sectores de San Blas, La Victoria, Los Alpes, Bello Horizonte y Libertadores. Su portafolio de servicios incluye consulta especializada, procedimientos diagnósticos y terapéuticos avanzados como endoscopias digestivas, colonoscopias y procedimientos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), además de contar con apoyo de patología para agilizar los procesos diagnósticos.

Uno de los principales beneficios para la comunidad será la oportunidad en la atención, ya que los pacientes podrán acceder a resultados en tiempos más cortos y recibir manejo integral en un mismo punto de atención.

“Al realizar procedimientos terapéuticos complejos de manera ambulatoria en San Blas, reducimos la presión sobre los servicios de alta complejidad del Hospital Santa Clara, optimizamos recursos y disminuimos las estancias hospitalarias, generando beneficios tanto para los pacientes como para el sistema de salud”, agregó la gerente de la Subred Centro Oriente.

Para garantizar esta capacidad resolutiva, la unidad contará con tres gastroenterólogos y un equipo interdisciplinario especializado. El servicio operará de lunes a viernes en consulta externa y mantendrá disponibilidad para la atención de urgencias los fines de semana y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., evitando remisiones y traslados innecesarios fuera de la localidad.