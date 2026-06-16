Parques El Tunal y Fontanar del Río tendrán Fanzones oficiales para ver los tres partidos iniciales de la selección Colombia
Foto: IDRD.
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) dio a conocer que los parques El Tunal (Tunjuelito) y Fontanar del Río (Suba) contarán con zonas especiales para hinchas donde podrán disfrutar al aire libre los partidos de la selección Colombia los días 17, 23 y 27 de junio.
La oferta se da en el marco de la campaña ‘Un equipo de 8 millones de titulares’, una apuesta de la Alcaldía Mayor de Bogotá para vivir la máxima cita futbolística a nivel mundial desde diferentes puntos de Bogotá.
La estrategia busca ampliar la experiencia deportiva, fortalecer la convivencia y proyectar a la capital como epicentro cultural, turístico y futbolero durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.
Rodrigo Manrique, subdirector de Parques del IDRD señaló que esta iniciativa: busca primero descentralizar la oferta para que la gente que está en la ciudad y que orgánicamente va a un parque a apoyar a la selección o quiere ver a la selección, no tenga que desplazarse tanto.
Estos son los parques con fanzones para los partidos de la selección Colombia
Parque Metropolitano Fontanar del Río
Ubicado en la diagonal 147 # 141 A – 42, en la localidad de Suba, es un espacio dedicado al bienestar y la recreación de la comunidad. Ofrece una variedad de instalaciones diseñadas para fomentar la convivencia, el ejercicio y el disfrute del tiempo al aire libre.
Cuenta con espacios recreodeportivos como patinódromo, canchas de grama sintética, cuatro canchas de tenis, un parque infantil, gimnasios biosaludable y multifuerza, mesas de tenis y ajedrez, un skate park y containers para la Escuela de la Bici y práctica de Crosshit.
Recomendaciones de uso
- Respetar la señalización del parque.
- Está prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas y/o alucinógenas.
- Transitar con la bicicleta en la mano.
- El espacio debe entregarse en similares condiciones a las recibidas.
- Los animales de compañía deben estar con su trabilla, y en razas peligrosas contar con bozal y póliza.
- Ni la administración del parque ni el grupo de seguridad, se hacen responsables de los objetos personales dejados.
- Todas las bicicletas deben quedar con su respectiva guaya de seguridad en los bicicleteros.
- No se permite el ingreso de vehículos ni motos al parque.
Parque Metropolitano El Tunal
Ubicado en la calle 48 C Sur # 22D -81, en la localidad de Tunjuelito, dispone de una amplia oferta deportiva y recreativa, rodeado de un barrio residencial y comercial, del Centro Comercial Ciudad Tunal (inaugurado en 1984) y varias tiendas minoristas que hacen parte de la actividad económica de la zona.
Durante los fines de semana el recinto lúdico alberga simultáneamente a más de 50 mil personas de todas las edades, la mayoría de los visitantes pertenecen a barrios como Ciudad Bolívar, Cazuca, Restrepo, 20 de Julio, San Carlos, San Benito, Meissen y Santa Lucía, entre otros.
Cuenta con estadio de fútbol, coliseo cubierto, canchas para la práctica de baloncesto, microfútbol y voleibol; estadio de tenis, pistas de bicicross, hockey, patinaje artístico, skate park.
Recomendaciones de uso
- Hacer uso de las canecas de basura instaladas, no desperdiciar el agua, y darle buen uso a los baños.
- Respetar la señalización del parque.
- Está prohibido la venta y consumo de bebidas alcohólicas, así como el ingreso de animales.
- No está permitido hacer fogatas.
- Debe tener en cuenta los puntos de encuentro en caso de alguna emergencia (información suministrada a la entrada del parque o en la administración).