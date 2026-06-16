Parques El Tunal y Fontanar del Río tendrán Fanzones oficiales para ver los tres partidos iniciales de la selección Colombia

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) dio a conocer que los parques El Tunal (Tunjuelito) y Fontanar del Río (Suba) contarán con zonas especiales para hinchas donde podrán disfrutar al aire libre los partidos de la selección Colombia los días 17, 23 y 27 de junio.

La oferta se da en el marco de la campaña ‘Un equipo de 8 millones de titulares’, una apuesta de la Alcaldía Mayor de Bogotá para vivir la máxima cita futbolística a nivel mundial desde diferentes puntos de Bogotá.

La estrategia busca ampliar la experiencia deportiva, fortalecer la convivencia y proyectar a la capital como epicentro cultural, turístico y futbolero durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Rodrigo Manrique, subdirector de Parques del IDRD señaló que esta iniciativa: busca primero descentralizar la oferta para que la gente que está en la ciudad y que orgánicamente va a un parque a apoyar a la selección o quiere ver a la selección, no tenga que desplazarse tanto.

Estos son los parques con fanzones para los partidos de la selección Colombia

Parque Metropolitano Fontanar del Río

Ubicado en la diagonal 147 # 141 A – 42, en la localidad de Suba, es un espacio dedicado al bienestar y la recreación de la comunidad. Ofrece una variedad de instalaciones diseñadas para fomentar la convivencia, el ejercicio y el disfrute del tiempo al aire libre.

Cuenta con espacios recreodeportivos como patinódromo, canchas de grama sintética, cuatro canchas de tenis, un parque infantil, gimnasios biosaludable y multifuerza, mesas de tenis y ajedrez, un skate park y containers para la Escuela de la Bici y práctica de Crosshit.

Recomendaciones de uso

Respetar la señalización del parque.

Está prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas y/o alucinógenas.

Transitar con la bicicleta en la mano.

El espacio debe entregarse en similares condiciones a las recibidas.

Los animales de compañía deben estar con su trabilla, y en razas peligrosas contar con bozal y póliza.

Ni la administración del parque ni el grupo de seguridad, se hacen responsables de los objetos personales dejados.

Todas las bicicletas deben quedar con su respectiva guaya de seguridad en los bicicleteros.

No se permite el ingreso de vehículos ni motos al parque.

Parque Metropolitano El Tunal

Ubicado en la calle 48 C Sur # 22D -81, en la localidad de Tunjuelito, dispone de una amplia oferta deportiva y recreativa, rodeado de un barrio residencial y comercial, del Centro Comercial Ciudad Tunal (inaugurado en 1984) y varias tiendas minoristas que hacen parte de la actividad económica de la zona.

Durante los fines de semana el recinto lúdico alberga simultáneamente a más de 50 mil personas de todas las edades, la mayoría de los visitantes pertenecen a barrios como Ciudad Bolívar, Cazuca, Restrepo, 20 de Julio, San Carlos, San Benito, Meissen y Santa Lucía, entre otros.

Cuenta con estadio de fútbol, coliseo cubierto, canchas para la práctica de baloncesto, microfútbol y voleibol; estadio de tenis, pistas de bicicross, hockey, patinaje artístico, skate park.

Recomendaciones de uso