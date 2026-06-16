Bogotá será sede de la final nacional de los Juegos Intercolegiados 2026

Foto: IDRD.

Bogotá reunirá a 5.957 estudiantes deportistas de los 32 departamentos del país, quienes disputarán la final nacional de los Juegos Intercolegiados 2026, una de las principales competencias del deporte escolar colombiano.

El anuncio fue realizado por la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, y el director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Daniel García Cañón, durante la firma del memorando de entendimiento que ratifica la elección de la capital como anfitriona del evento.

La designación del Distrito responde a la evaluación de aspectos como su capacidad hotelera, la experiencia en la organización de eventos de gran formato y la disponibilidad de infraestructura deportiva adecuada para recibir a las delegaciones de todo el país.

Escenarios como el Coliseo Cayetano Cañizares, el Complejo Acuático Simón Bolívar, el Parque Recreodeportivo El Salitre, el Palacio de los Deportes y la Unidad Deportiva El Salitre, recibirán competencias de 26 modalidades entre deportes individuales, de conjunto, paradeportes, minideportes y festivales escolares.

“Recibir la final nacional de los Juegos Intercolegiados es una oportunidad para poner la infraestructura, la experiencia y el talento humano de Bogotá al servicio del deporte escolar colombiano. Desde el IDRD trabajaremos para que los 5.957 estudiantes-deportistas encuentren escenarios seguros, incluyentes y de alta calidad, y vivan una experiencia que fortalezca sus sueños y sus proyectos de vida. Estos jóvenes representan el presente y el futuro del deporte nacional”, afirmó Daniel García Cañón, director del Instituto.

Respaldo nacional

Con una inversión de 15.982 millones de pesos, el Ministerio del Deporte garantizará el desarrollo de las competencias y los servicios necesarios para el bienestar de las delegaciones, bajo condiciones de igualdad, equidad e inclusión.

Para la ministra Duque, la designación representa la unión de dos grandes fuerzas en pro del deporte escolar: “La Administración distrital ha demostrado su interés y total disposición para acoger este evento que dinamizará la economía de la ciudad y facilitará la movilización de los más de cinco mil deportistas que visitarán no solo los escenarios deportivos, también lugares turísticos de la capital”, sostuvo.

La final nacional de los Juegos Intercolegiados 2026 será la culminación del calendario de competencias y un escenario para reconocer el talento, la disciplina y el esfuerzo de miles de estudiantes que se encontrarán en el Distrito Capital.

Categorías individuales y de conjunto

Los formatos deportivos serán organizados en categorías prejuvenil y juvenil. Quienes obtengan el título en la categoría prejuvenil asegurarán un cupo para representar al país en los XXX Juegos Sudamericanos Escolares, que se celebrarán en Ecuador. En 2026, los Juegos Intercolegiados han convocado a cerca de 687.000 deportistas y entrenadores, pertenecientes a 9.522 instituciones educativas de 1.104 municipios.

Las disciplinas individuales serán ajedrez, atletismo, bádminton, boxeo, ciclismo de ruta, judo, karate, levantamiento de pesas, natación, patinaje, taekwondo y tenis de mesa.

En los deportes de conjunto se disputarán competencias de baloncesto, baloncesto 3×3, balonmano, fútbol, fútbol de salón, fútbol sala y voleibol.

La programación también incluirá los paradeportes de boccia, paranatación y paraatletismo, así como minibaloncesto, minifútbol sala y minivoleibol.