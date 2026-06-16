Eln confirma cese del fuego durante la segunda vuelta presidencial y liberación de dos agentes de la Dijin

–El grupo del Eln anunció que no interferirá el proceso electoral y suspenderá sus acciones terroristas durante los comicios de la segunda vuelta presidencial del próximo domingo en el país. Según el comunicado, el Eln » reitera una vez más su compromiso con el respeto al libre derecho al voto y no interferencia en el actual proceso electoral, realizando un cese el fuego unilateral, durante las elecciones del 21 de junio».

Al respecto indica que ha impartido la orden a toda sus estructuras, a no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado, durante el cese el fuego unilateral que iniciará a las 00:00 horas del 20 de junio y concluirá a las 00:00 horas del 23 de junio del presente año.

«El Eln cumple su palabra de no afectar el proceso electoral y actúa de manera coherente con su política de no amenazar ni atentar contra candidato alguno; y no impedir o forzar a la gente para que vote», precisa el escrito publicado en Internet.

Además indica que con este hecho «cumple su palabra de no afectar el proceso electoral y actúa de manera coherente con su política de no amenazar ni atentar contra candidato alguno; y no impedir o forzar a la gente para que vote».

De otro lado, por aparte, el llamado frente de guerra oriental del Eln anunció que «por pena cumplida» dejará en libertad a dos agentes de la Dijín que tiene secuestrados desde hace un año.

«La liberación se producirá este martes 16 de junio del 2026, procederemos a dejar en libertad plena, por pena cumplida, a los señores agentes de policía Dijín, Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza”, indica el panfleto.

Según la estructura terrorista los servidores públicos fueron sometidos «a un juicio condenatorio” por su “justicia revolucionaria” y “contemplando la sumatoria de tiempo físico y beneficios, serán entregados los prisioneros a una comisión humanitaria y a sus familiares”.

En poder de esa agrupación siguen los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrados también en mayo de 2025 en Fortul, Arauca.