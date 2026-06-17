17 y 18 de junio: Llegan los conciertos de lanzamiento del segundo Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá

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En Bogotá el violín volverá a ser protagonista con dos conciertos que darán apertura a la segunda edición del Concurso Internacional de Violín, que se realizará en 2027. Se trata de dos recitales que ofrecerá la joven italiana Lucilla Rose Mariotti, quien ocupó el tercer puesto en la primera edición de este certamen realizado en 2025. Entrada con boletería.

En esta oportunidad, la violinista interpretará ‘Las cuatro estaciones’ de Vivaldi junto a la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara de la Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección de Julien Faure, en dos fechas: el 18 de junio en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, a las 8:00 p.m.; y el 19 de junio en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a las 7:00 p.m.

Un concurso de violín sin precedentes en América Latina

La competencia se llevó a cabo durante nueve días en la que jóvenes violinistas menores de 30 años mostraron todo su talento ante un jurado exigente presidido por la maestra canadiense Lucie Robert e integrado por la austriaca Birgit Kolar; la española Leticia Moreno; la singapurense Lee-Chin Siow; y el venezolano Alexis Cárdenas.

La gran final se disputó en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el 7 de noviembre de 2025, dejando como ganador al violinista chino Ruifeng Lin, quien obtuvo un premio de 30.000 dólares. El segundo lugar, dotado con 20.000 dólares, fue para Maria Lundina, de Rusia; y el tercer lugar para Lucilla Mariotti, de Italia, quien recibió 10.000 dólares.

Cada candidato realizó una actuación de 45 minutos del Concierto para violín en D Menor de Jean Sibelius y el Concierto para violín en D Mayor, Opus 61, de Ludwing van Beethoven, en una velada durante la que además se premió al violinista colombiano Iván Orlín Ariza Chacón como mejor intérprete de la obra comisionada ‘Serenata Pagana’, de la compositora colombiana Carolina Noguera; y en la que se entregaron 22 violines donados por la Fundación Ramírez Moreno a los jóvenes colombianos destacados en las clases magistrales que ofreció el Concurso.

Lucilla Mariotti, la joven italiana que conquistó a Bogotá con su interpretación del violín

Nacida en 2001, es una violinista reconocida por su carisma y cálido tono. En 2025 actuó para el Rey Carlos III y la reina consorte en Highgrove House durante un evento organizado por la Embajada de Italia en el Reino Unido. En 2024 realizó una gira por Australia, actuando como solista en el Winthrop Hall de Perth, el Queensland Performing Arts Centre de Brisbane y la Ópera de Sídney.

En 2023 representó a Italia en el Festival Europeo de Solistas en Venezuela, actuando con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar bajo la dirección del maestro Rodolfo Saglimbeni.

Lucilla fue galardonada con el Primer Premio Absoluto y el Premio del Público en el Concurso “Violins&Soul” de Viena de 2023, recibiendo un violín de Antonio Stradivarius de 1709 en préstamo por dos años. Actualmente, cursa la clase de solista en la HMTM (Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover) con Krzysztof W?grzyn, y además posee un Máster en Interpretación y un Diploma de Artista del Royal College of Music de Londres, donde estudió con Itzhak Rashkovsky como becaria junior de Carne.