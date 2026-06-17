TransMilenio amplía horario en sectores estratégicos de Bogotá durante partidos de la Selección Colombia

Foto: TransMilenio.

Para facilitar el retorno seguro de las personas que disfrutarán los y promover la reactivación económica y cultural en el marco del Mundial 2026, la Administración distrital ha dispuesto una ampliación del horario de operación de buses del Sistema TransMilenio en sectores estratégicos de la ciudad. ¡Conoce detalles y agéndate!

Las zonas en las que se realizará la ampliación del horario del Sistema TransMilenio, son:

Zonas de rumba: Fontanar, Tunal, Galerías, Séptima, Calle 85 / Calle 93, Primera de Mayo y Modelia.

Distritos Creativos: San Felipe, Teusaquillo, Diverso La Playa, Chapinero, La 85, Centro Internacional y Candelaria-Santa Fe.

Con este despliegue, Bogotá reafirma su capacidad organizativa y se consolida como escenario de grandes eventos deportivos y culturales, demostrando que el fútbol y el Mundial 2026 también es una herramienta de integración, convivencia y construcción de tejido social.

Zonas especiales para hinchas en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá presentó oficialmente la estrategia ‘Bogotá es Mundial 2026’, una iniciativa diseñada para que miles de personas vivan la pasión del fútbol de forma colectiva, segura y totalmente gratuita

A través de la instalación de zonas especiales para hinchas o fanzones, los parques metropolitanos El Tunal en Tunjuelito, y Fontanar del Río en Suba, se transformarán en los epicentros de la fiesta tricolor. Allí se transmitirán al aire libre los tres partidos de la fase de grupos de la Selección Colombia programados para los días 17, 23 y 27 de junio de 2026.