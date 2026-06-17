Cortes de luz este jueves 18 de junio de 2026 en Bogotá, Soacha y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este jueves 18 de junio de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha y Chía, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio La Fragua. De la calle 15 Sur a calle 17 Sur entre carrera 31 a carrera 33 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio Muequeta. De la calle 62 a calle 64 entre carrera 22 a carrera 24 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Chicó Norte. De la carrera 10 a carrera 12 entre calle 94 a calle 96 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Qüiba. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 78 Sur a calle 80 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Nueva Tibabuyes. De la calle 129 a calle 132 entre carrera 120 a carrera 124 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Cedritos. De la carrera 10 a carrera 12 entre calle 139 a calle 141 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Santa Bárbara Occidental. De la calle 117 a calle 119 entre carrera 17 a carrera 19 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 1:00 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Soacha, Cundinamarca

Municipio de Soacha, Comuna 1 – Barrio Los Ducales II. De la carrera 8 a carrera 10 entre calle 2 Sur a calle 4 Sur – Desde las 12:00 p. m. hasta las 3:00 p. m.

Municipio de Soacha Rural. Veredas Fusunga y Chacua. Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Chía, Cundinamarca

Municipio de Chía – Sector Calahorra. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.