CNE Mantiene en Firme Candidatura Presidencial de Abelardo de la Espriella

Este jueves, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó una decisión crucial sobre el futuro político del abogado y candidato presidencial, Abelardo de la Espriella. La sala plena del organismo electoral determinó no acoger la solicitud de revocatoria de inscripción que pesaba sobre su aspiración, avalada por el movimiento significativo de ciudadanos «Defensores de la Patria».

La controversia se originó a raíz de una denuncia interpuesta por el ciudadano Marceliano Fonseca, quien solicitaba la anulación de la candidatura de De la Espriella, argumentando supuestas irregularidades en la recolección de firmas. Fonseca alegaba que el candidato habría incurrido en posibles delitos, como la presentación de documentos falsos y fraude procesal.

Sin embargo, tras analizar el material probatorio, el CNE concluyó que De la Espriella cumplió con los requisitos legales exigidos. Según las investigaciones de la autoridad electoral, el candidato superó el umbral de firmas válidas necesarias para postularse a la Presidencia de la República. La Registraduría Nacional del Estado Civil certificó que, de las más de cinco millones de firmas presentadas, cerca de dos millones fueron avaladas, superando con creces la exigencia legal.

Durante el proceso, el CNE fue enfático en señalar que su competencia se limita a verificar el cumplimiento de los requisitos electorales, como la validez de las firmas. Frente a las acusaciones de índole penal presentadas por el denunciante, el organismo electoral aclaró que estas escapan a su jurisdicción, indicando que es la Fiscalía General de la Nación la entidad encargada de investigar cualquier presunto delito.

Con esta resolución, Abelardo de la Espriella podrá continuar su campaña de cara a las elecciones presidenciales. La decisión del CNE, plasmada en la Resolución 2633 de 2026, cierra este capítulo legal y reafirma la participación del candidato en la contienda electoral, mientras las partes involucradas aún disponen de recursos de ley si deciden apelar la decisión ante las instancias correspondientes.