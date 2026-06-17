Viva una semana de lectura, creación y aprendizaje en Bogotá del 17 al 21 junio

Foto: BibloRed

La programación cultural de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) continúa innovando con diferentes eventos, para esta semana del 17 al 21 de junio de 2026, podrás descubrir nuevas historias, desarrollar habilidades, compartir y disfrutar de las letras, el arte y la cultura. ¡Asiste es gratis!

La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) continúa su apuesta por fortalecer las bibliotecas y demás espacios de lectura de la ciudad por medio de las actividades culturales que allí se desarrollan. Además de incentivar la lectura, la escritura y la oralidad tanto en la comunidad usuaria como en la ciudadanía.

Agenda de actividades gratis y eventos destacados en BibloRed en Bogotá del 17 al 21 de junio de 2026

Exposición ‘Te busco: ausentes, estrellas presentes’

Biblioteca Pública El Mirador

Martes a sábado de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Todo público

Alfabetización digital: curso básico de WhatsApp

Biblioteca Pública La Victoria

Miércoles 17 de junio a las 2:00 p. m.

Todo público

Semillero de creación

Biblioteca Pública Virgilio Barco

Miércoles 17 de junio a las 4:00 p. m.

Personas entre 29 y 59 años

Taller: fotografía con el celular, captura tus mejores momentos

Biblioteca Pública Perdomo Soledad Lamprea – Perdomo

Jueves 18 de junio a las 9:00 a. m.

Todo público

Lecturas y salsa: Cali, la capital de la salsa

Biblioteca Pública Bosa

Jueves 18 de junio a las 5:30 p. m.

Todo público

Programa de formación: whatsApp más que solo mensajes

Biblioteca Pública CEFE Fontanar del Río

Viernes 19 de junio a las 3:00 p. m.

Todo público

Lab Kids: taller de artes visuales “Monstruos marinos”

Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo

Viernes 19 a las 4:00 p. m.

Niñas y niños entre 6 y 12 años

Aventuras en comunidad: taller de juegos de rol

Biblioteca Pública CEFE Fontanar del Río

Sábado 20 de junio de 12:00 m. a 4:00 p. m.

Jóvenes entre 18 y 28 años

Creando mundo: taller de escritura creativa

Biblioteca Pública Arborizadora Alta

Sábado 20 de junio a la 1:00 p. m.

Jóvenes entre 18 y 28 años

Leer en familia: los sueños de Leoso el Perezoso”

Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo

Domingo 21 de junio a las 11:00 a. m.

Familias

Leer en familia

Biblioteca Pública Francisco José de Caldas – Suba

Domingo 21 de junio a las 3:00 p. m.

Familias

Con una programación pensada para niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores, BibloRed reafirma su compromiso en ofrecer espacios abiertos, diversos e incluyentes para todos. ¡Te esperamos en nuestros espacios de lectura!