Viva una semana de lectura, creación y aprendizaje en Bogotá del 17 al 21 junio
Foto: BibloRed
La programación cultural de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) continúa innovando con diferentes eventos, para esta semana del 17 al 21 de junio de 2026, podrás descubrir nuevas historias, desarrollar habilidades, compartir y disfrutar de las letras, el arte y la cultura. ¡Asiste es gratis!
La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) continúa su apuesta por fortalecer las bibliotecas y demás espacios de lectura de la ciudad por medio de las actividades culturales que allí se desarrollan. Además de incentivar la lectura, la escritura y la oralidad tanto en la comunidad usuaria como en la ciudadanía.
Agenda de actividades gratis y eventos destacados en BibloRed en Bogotá del 17 al 21 de junio de 2026
Exposición ‘Te busco: ausentes, estrellas presentes’
Biblioteca Pública El Mirador
Martes a sábado de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Todo público
Alfabetización digital: curso básico de WhatsApp
Biblioteca Pública La Victoria
Miércoles 17 de junio a las 2:00 p. m.
Todo público
Semillero de creación
Biblioteca Pública Virgilio Barco
Miércoles 17 de junio a las 4:00 p. m.
Personas entre 29 y 59 años
Taller: fotografía con el celular, captura tus mejores momentos
Biblioteca Pública Perdomo Soledad Lamprea – Perdomo
Jueves 18 de junio a las 9:00 a. m.
Todo público
Lecturas y salsa: Cali, la capital de la salsa
Biblioteca Pública Bosa
Jueves 18 de junio a las 5:30 p. m.
Todo público
Programa de formación: whatsApp más que solo mensajes
Biblioteca Pública CEFE Fontanar del Río
Viernes 19 de junio a las 3:00 p. m.
Todo público
Lab Kids: taller de artes visuales “Monstruos marinos”
Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo
Viernes 19 a las 4:00 p. m.
Niñas y niños entre 6 y 12 años
Aventuras en comunidad: taller de juegos de rol
Biblioteca Pública CEFE Fontanar del Río
Sábado 20 de junio de 12:00 m. a 4:00 p. m.
Jóvenes entre 18 y 28 años
Creando mundo: taller de escritura creativa
Biblioteca Pública Arborizadora Alta
Sábado 20 de junio a la 1:00 p. m.
Jóvenes entre 18 y 28 años
Leer en familia: los sueños de Leoso el Perezoso”
Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo
Domingo 21 de junio a las 11:00 a. m.
Familias
Leer en familia
Biblioteca Pública Francisco José de Caldas – Suba
Domingo 21 de junio a las 3:00 p. m.
Familias
Con una programación pensada para niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores, BibloRed reafirma su compromiso en ofrecer espacios abiertos, diversos e incluyentes para todos. ¡Te esperamos en nuestros espacios de lectura!