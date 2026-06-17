    • Bogotá

    Viva una semana de lectura, creación y aprendizaje en Bogotá del 17 al 21 junio

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de Usuarios de las bibliotecas públicas de Bogotá sonriendo Foto: BibloRed

    La programación cultural de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) continúa innovando con diferentes eventos, para esta semana del 17 al 21 de junio de 2026, podrás descubrir nuevas historias, desarrollar habilidades, compartir y disfrutar de las letras, el arte y la cultura. ¡Asiste es gratis!

    La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) continúa su apuesta por fortalecer las bibliotecas y demás espacios de lectura  de la ciudad por medio de las actividades culturales que allí se desarrollan. Además de incentivar la lectura, la escritura y la oralidad tanto en la comunidad usuaria como en la ciudadanía.

    Agenda de actividades gratis y eventos destacados en BibloRed en Bogotá del 17 al 21 de junio de 2026

    Exposición ‘Te busco: ausentes, estrellas presentes’

    Biblioteca Pública El Mirador

    Martes a sábado de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

    Todo público

    Alfabetización digital: curso básico de WhatsApp

    Biblioteca Pública La Victoria 

    Miércoles 17 de junio a las 2:00 p. m.

    Todo público

    Semillero de creación

    Biblioteca Pública Virgilio Barco

    Miércoles 17 de junio a las 4:00 p. m.

    Personas entre 29 y 59 años

    Taller: fotografía con el celular, captura tus mejores momentos

    Biblioteca Pública Perdomo Soledad Lamprea – Perdomo

    Jueves 18 de junio a las 9:00 a. m.

    Todo público

    Lecturas y salsa: Cali, la capital de la salsa

    Biblioteca Pública Bosa

    Jueves 18 de junio a las 5:30 p. m.

    Todo público

    Programa de formación: whatsApp más que solo mensajes

    Biblioteca Pública CEFE Fontanar del Río

    Viernes 19 de junio a las 3:00 p. m.

    Todo público

    Lab Kids: taller de artes visuales “Monstruos marinos”

    Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo

    Viernes 19 a las 4:00 p. m.

    Niñas y niños entre 6 y 12 años

    Aventuras en comunidad: taller de juegos de rol

    Biblioteca Pública CEFE Fontanar del Río

    Sábado 20 de junio de 12:00 m. a 4:00 p. m.

    Jóvenes entre 18 y 28 años

    Creando mundo: taller de escritura creativa

    Biblioteca Pública Arborizadora Alta

    Sábado 20 de junio a la 1:00 p. m.

    Jóvenes entre 18 y 28 años

    Leer en familia: los sueños de Leoso el Perezoso”

    Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo

    Domingo 21 de junio a las 11:00 a. m.

    Familias

    Leer en familia

    Biblioteca Pública Francisco José de Caldas – Suba

    Domingo 21 de junio a las 3:00 p. m.

    Familias

    Con una programación pensada para niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores, BibloRed reafirma su compromiso en ofrecer espacios abiertos, diversos e incluyentes para todos. ¡Te esperamos en nuestros espacios de lectura!

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