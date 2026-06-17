A pocas horas de firmarse el acuerdo de paz, Trump afirma que «no es definitivo» y amenaza con bombardear a Irán de nuevo si «no se comporta bien»

–Estados Unidos volverá a atacar Irán si el comportamiento de Teherán no le satisface, advirtió el presidente Donald Trump, a menos de 48 horas de la firma prevista del memorando de paz con el país persa.

En una charla con periodistas durante su reunión bilateral con el mandatario egipcio, Abdel Fattah al Sisi, Trump subrayó que el acuerdo con Irán no es definitivo.

«No, no es definitivo. Es un memorándum de entendimiento. Y si no me gusta, volveremos a dispararles y a lanzarles bombas sobre la cabeza. Si no me gusta, si no se comportan bien», enfatizó.

Acusó al liderazgo iraní de haberse comportado mal durante 47 años y atribuyó los avances hacia el acuerdo con Teherán a sus propias decisiones, incluido el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en enero de 2020.

«Eliminé a Soleimani durante mi primer mandato. Sin eso, probablemente no estaríamos en la situación en la que nos encontramos hoy, en la que hemos dominado. Dominamos, aniquilamos a su ejército y, gracias a ello, impusimos el bloqueo, que resultó totalmente eficaz. Ni un solo barco logró pasar», afirmó Trump.

Sobre el acuerdo con Irán, el presidente Trump afirmó: «Nadie sabe qué es, pero es muy potente»

El mandatario estadounidense volvió a comentar el memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán, cuya firma está prevista para este viernes 19 de junio, calificándolo de «muy potente».

En la rueda de prensa conjunta con el presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, Trump señaló que es un «gran acuerdo» por muchas razones, pero subrayó que la principal es que Irán nunca tendrá un arma nuclear. «No se le puede dar un arma nuclear a Irán y nunca la tendrán. Así que es muy, muy fuerte. Es un acuerdo muy fuerte. Nadie sabe qué es, pero es muy potente. Y la mayoría de la gente parece estar muy contenta», afirmó Trump.

???Trump sobre acuerdo con Irán: "Nadie sabe qué es, pero ES MUY POTENTE" El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a comentar el memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán, cuya firma está prevista para este viernes 19 de junio, calificándolo de "muy potente". pic.twitter.com/OZAGudfjPh — RT Última Hora (@RTultimahora) June 17, 2026

Consultado si el texto para el pacto será el final, el jefe de la Casa Blanca indicó: «No, no es definitivo. Es un memorándum de entendimiento y, si no me gusta, volveremos a dispararles y a lanzarles bombas en la cabeza. Si no me gusta, si no se comportan bien, volveremos inmediatamente a lanzarles bombas justo en medio de la cabeza», aseveró Trump, agregando que Teherán lleva 47 años «portándose mal».

Previamente, el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, explicó por qué Washington no ha publicado aún el texto del documento.

«La razón por la que aún no lo hemos hecho público es que hay algunas cuestiones diplomáticas delicadas en juego, en las que los iraníes —y no solo ellos, sino también algunos de nuestros mediadores, como los pakistaníes y los cataríes— nos han pedido que presentemos en el orden adecuado», afirmó Vance. En este contexto, agregó que no lo entiende del todo, pero indicó que «existen sensibilidades en el mundo árabe y musulmán» a las que EE.UU. intenta mostrar consideración.

Aunque el documento no ha sido revelado oficialmente, el Canal 12 de la televisión israelí publicó la víspera los puntos principales del acuerdo de EE.UU. con Irán

El programa nuclear iraní, el futuro de su uranio enriquecido y las sanciones vigentes contra el país persa figuran entre las 12 cláusulas del borrador del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán.

Según el reporte, las condiciones del borrador, cuya firma está prevista en Suiza este viernes 19 de junio, plantean:

-Irán, EE.UU. y sus aliados cesarán las hostilidades, incluso en Líbano;

-Teherán reitera su compromiso de no desarrollar ni adquirir armas nucleares;

-EE.UU. e Irán se comprometen a resolver el problema de la eliminación del arsenal de uranio enriquecido;

-Ambos países hablarán sobre el enriquecimiento de uranio y las necesidades nucleares de Irán;

-La República Islámica mantendrá el ‘statu quo’ en su programa nuclear mientras continúen las negociaciones;

-Washington levantará el bloqueo naval y evitará nuevas sanciones así como el aumento de fuerzas en la región durante las negociaciones;

-Irán tomará las medidas necesarias para garantizar el paso seguro de los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz de forma gratuita durante 60 días;

-EE.UU. se compromete a poner a disposición activos congelados iraníes para su uso;

-Si se alcanza un acuerdo final, EE.UU. retirará sus fuerzas en un plazo de 30 días y levantará todas las sanciones contra la nación persa;

-El acuerdo final incluirá un plan para establecer un fondo de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán;

-Washington concede a Teherán exenciones temporales de sanciones para vender petróleo durante las negociaciones;

-Omán y los Estados del golfo Pérsico participarán en las negociaciones para definir acuerdos relativos al transporte y servicios marítimos.

También se conocieron algunos detalles del documento gracias a las declaraciones de ambas partes.

Así, el canciller iraní, Abbas Araghchi, afirmó que el fin de la guerra en el Líbano es una parte indispensable para terminar completamente el conflicto en Oriente Medio. Añadió que cualquier agresión militar israelí contra este país árabe será considerada como una violación del memorando de entendimiento con EE.UU.

Aunque una de las condiciones que había establecido Irán para poner fin al conflicto era, precisamente, que Israel detuviera sus ataques sobre el Líbano y su retirada de las zonas ocupadas del sur, el ministro de Defensa, Israel Katz, emitió el lunes un comunicado en el que afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel no se retirarían del Líbano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras sus ataques al sur de Beirut en pleno proceso diplomático por alcanzar el acuerdo con Irán. (Información RT).