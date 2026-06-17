Elecciones en Colombia: Comenzó a operar PMU para supervigilar la segunda vuelta presidencial

–A cinco días de la segunda vuelta presidencial, fue instalado el Puesto de Mando Unificado (PMU), con la participación del registrador nacional, Hernán Penagos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y los comandantes de las Fuerzas Militares y de la Policía.

La instalación anticipada del Puesto de Mando Unificado (PMU) marca el inicio del monitoreo permanente de la seguridad electoral de cara a los comicios del 21 de junio, aseguró el Registrador Nacional.

«Instalamos este Puesto de Mando Unificado desde el martes para estar permanentemente atentos a cualquier incidencia de aquí al domingo. El objetivo es garantizar que la ciudadanía pueda votar de manera pacífica, tranquila y sobre todo libre», subrayó.

De hecho, las elecciones de la segunda vuelta presidencial se iniciaron el lunes en el exterior y transcurren sin ningún contratiempo en los 67 países donde hay representación diplomática de Colombia, destacó el funcionario. Se espera que la ciudadanía acuda a las urnas durante esta semana para evitar aglomeraciones el domingo 21 de junio.

Las elecciones en los 67 países donde hay representación diplomática de Colombia transcurren sin ningún contratiempo y se espera que la ciudadanía acuda a las urnas durante esta semana para evitar aglomeraciones el domingo 21 de junio.#Elecciones2026??… pic.twitter.com/jxTbewTW1o — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 16, 2026

Mientras tanto, en el territorio nacional, la distribución del material electoral avanza bajo un estricto esquema de seguridad, con acompañamiento permanente de la Fuerza Pública y monitoreo mediante georreferenciación a través de GPS para garantizar que los kits electorales lleguen a las registradurías y puestos de votación habilitados.

“No puede haber duda alguna de que el material electoral está protegido hasta el día de la segunda vuelta presidencial”, aseguró el Registrador Nacional.

El material electoral se distribuye con acompañamiento de la Fuerza Pública y con seguimiento georreferenciado a través de GPS para garantizar que llegue a su destino», indicó.

La distribución del material electoral avanza en todo el territorio nacional bajo un estricto esquema de seguridad, con acompañamiento permanente de la Fuerza Pública y monitoreo mediante georreferenciación para garantizar que los kits electorales lleguen a las registradurías y… pic.twitter.com/xsyYDGJqwv — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 16, 2026

El registrador aseguró que hasta el momento no se ha previsto el traslado de puestos o mesas de votación por razones de orden público o situación climática en ninguna región del país.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, activó el PMU Cibernético junto al Ministerio_TIC y presentó tres lineamientos para proteger la democracia: no a la desinformación, neutralidad de los servidores públicos y respeto por la Fuerza Pública.

Advirtió que las noticias falsas pueden afectar la confianza ciudadana e insistió en que cualquier información sobre seguridad, resultados o presuntas irregularidades debe verificarse únicamente a través de canales oficiales.

Asimismo, recordó que los funcionarios públicos no pueden participar en política y reiteró que los integrantes de las

Fuerzas Militares y la Policía Nacional no deben ser utilizados con fines electorales.

A cinco días de la segunda vuelta presidencial, el ministro @PedroSanchezCol activó el PMU Cibernético junto a @Ministerio_TIC y presentó tres lineamientos para proteger la democracia: no a la desinformación, neutralidad de los servidores públicos y respeto por la Fuerza Pública.… pic.twitter.com/i16mWsmdBC — Mindefensa (@mindefensa) June 17, 2026



Por otra parte, cuarenta observadores de corto plazo de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea vuelven este miércoles al terreno. Se desplegarán en los 32 departamentos de Colombia y en Bogotá para observar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La mayoría de ellos ya participó en la observación de la primera vuelta. Se sumarán a otros 40 observadores de largo plazo que permanecen desplegados en todo el país desde febrero, siguiendo de cerca el proceso electoral.

El día de la elección, la MOE UE contará con un total de 140 observadores, incluidos miembros de una delegación del Parlamento Europeo y diplomáticos provenientes de los Estados miembros de la Unión Europea, así como de Suiza, Noruega y Canadá.

Cuarenta nuevos observadores de la MOE UE están listos para observar la segunda vuelta presidencial y sumarse a otros 40 observadores de largo plazo ya desplegados en los departamentos del país. El día de la elección, la MOE UE contará con un total de 140 observadores, incluidos… pic.twitter.com/PAGofN0uWJ — MOE UE Colombia 2026 (@moeuecolombia26) June 16, 2026

El Instituto Republicano Internacional – IRI, organización sin fines de lucro y no partidista que promueve la libertad y la democracia en todo el mundo, anunció que su delegación, integrada por 27 personas será la encargada de observar las elecciones presidenciales de Colombia, con representación de 10 países; se distribuirá en siete ciudades de Colombia y cuatro en el extranjero. Evaluará el entorno previo a las elecciones y en el día de las elecciones observará las condiciones de seguridad y la participación ciudadana.