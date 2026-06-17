Petro denuncia guerra sucia, con participación internacional, para destruir la imagen de su gobierno

–En el marco del Consejo de Ministros realizado este martes en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro denunció una estrategia internacional de desinformación para destruir la reputación de su gobierno, orquestada por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el presidente de Argentina, Javier Milei, en lo que se ha denominado la “Operación Ajax”.

Al respecto revelo la existencia de un fondo que opera en Miami, el cual “recibe plata de empresarios de diferentes nacionalidades, con la que se está pagando la propaganda sucia para destruir masivamente la imagen del gobierno que redujo como ningún otro la pobreza en Colombia, y que generó las condiciones laborales más dignas para el pueblo trabajador de Colombia, que es la razón por la cual se desploma la pobreza en Colombia”.

El jefe del Estado aseguró que ya cuenta con información sobre quiénes habrían financiado una campaña de desprestigio contra la primera dama Verónica Alcocer mientras ella se encontraba en Suecia.

“Ya sabemos quiénes fueron, con qué plata y quiénes estaban haciendo un fondo ilegal para lo mismo. Esta información se debe entregar a la Fiscalía porque es nuestra obligación, pero se debe saber”, afirmó el mandatario.

El Presidente @PetroGustavo aseguró que ya cuenta con información sobre quiénes habrían financiado una campaña de desprestigio contra Verónica Alcocer mientras ella se encontraba en Suecia. “Ya sabemos quiénes fueron, con qué plata y quiénes estaban haciendo un fondo ilegal para… pic.twitter.com/M9a8VLTOs3 — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) June 17, 2026

En el Consejo de Ministros, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar de Jesús Mejía, afirmo que existe información sobre la puesta en marcha de dicha estrategia, desarrollada en tres operaciones encaminadas a destruir la imagen reputacional del presidente Petro, su familia y funcionarios de gobierno, entre otros.

Según el jefe de la UIAF, dichas operaciones, que se conectan entre sí, se conocen como Operación Ajax, Operación Júpiter y Operación Honduras Gate. La primera de ellas, Operación Ajax, concluyó en enero pasado y a través de la misma se atacó al presidente Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez y a otros altos funcionarios.

El director de la UIAF precisó que esta es una operación que se lidera en distintos países, fraguada en el año 2023 y que se puso en marcha en 2024.

“Era una operación de desinformación con presencia en Estados Unidos, Colombia, Panamá, España e Italia. Esta red delictiva opera detrás de un portal web que se conoce como Petrolix. Esto lo presentamos también en la Junta de Inteligencia conjunta. Allí se dieron las instrucciones de poner en conocimiento de esto a la Fiscalía General de la Nación. Estas entidades estarían recibiendo fondos de financiamiento provenientes de su propia red empresarial”, precisó el director de la UIAF.

Y agregó: “Hay empresarios colombianos con sucursales espejo en Estados Unidos, los otros están en los otros países, pero siempre hay una integración o una articulación entre estas empresas. Es una triangulación de recursos, donde se simulan operaciones comerciales. Esto desde el punto de vista fiscal”.

Mejía reveló que dentro de estos flujos financieros “se identificaron ingresos originados por un partido político en Colombia, que no contrata la empresa en Colombia, sino que la contrata en los Estados Unidos”.

La información en poder de la UIAF también indica que estos recursos económicos estarían siendo destinados a la financiación de una estrategia de “guerra reputacional” dirigida contra el gobierno actual de Colombia, su partido político y un candidato presidencial.