Enjuician a ocho presuntos integrantes de ‘los selectivos’, banda delincuencial involucrada en ‘paseos millonarios’ en Bogotá

–Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a ocho presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘los selectivos’, capturados por la Fiscalía tras una paciente investigación por su presunta implicación en ‘paseos millonarios’ en Bogotá.

Los enjuiciados responden a los nombres de Daniel Alfonso Mora Salazar, María Aliz Mendoza, Dilan Arley López Serrano, Felipe Morales Ramírez, Neider Sebastián Díaz Ulloa, Erick Esneider Gutiérrez Parra, Omar Javier Garzón Mendoza y Michael Alexander Cadena Parra.

Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a ocho presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Selectivos’, involucrado en casos de ‘paseos millonarios’ en Bogotá. Estas personas serían las… pic.twitter.com/wndAjHWB1M — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 16, 2026

Estos sujetos habrían tenido diferentes roles al interior de la banda delincuencial, comenzando por la selección de víctimas en la Zona T y en otras zonas de rumba en el norte de Bogotá, y ofrecerles servicio de transporte público para luego secuestrarlas, despojarlas de elementos de valor y desocuparles las cuentas bancarias.

Uno de los hechos que se les atribuye ocurrió en la madrugada del 3 de mayo de 2025. En esa oportunidad, un ciudadano salió de un establecimiento nocturno y tomó un taxi. Durante el recorrido el conductor compartió por el teléfono celular información sobre el trayecto que realizaba e intempestivamente detuvo la marcha.

De inmediato dos hombres subieron al vehículo y sometieron al pasajero, a quien posteriormente trasladaron hasta el sector de San Cristóbal Sur. Mientras lo golpeaban y amenazaban de muerte lo obligaron a entregar las claves de los productos bancarios y aplicaciones móviles, y realizaron transferencias, transacciones y compras por 145 millones de pesos.

Asimismo, dos de sus atacantes se trasladaron hasta la residencia de la víctima y se apoderaron de un automóvil avaluado en 190 millones de pesos, así como de un teléfono celular, unos audífonos y un reloj inteligente de alta gama, valorados en 12 millones de pesos. Finalmente, la dejaron abandonada en el barrio El Restrepo 18 horas después de haber sido retenida.

Por lo anterior, una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los ocho presuntos integrantes de ‘los selectivos’, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado. Los cargos no fueron aceptados.