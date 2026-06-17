Fiscalía imputa al exsecretario general de la Cancillería por adjudicación de contrato para la expedición de pasaportes

–(Imagen PGN). La Fiscalía imputó al exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, como presunto responsable de posibles irregularidades detectadas en la adjudicación del contrato para la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes por un valor de 559 mil millones de pesos.

Salazar Ramírez será enjuiciado como presunto responsable de los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público, cargos que no aceptó.

La Fiscalía imputó al exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, como presunto responsable de los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público. Los hechos que se le atribuyen están relacionados… pic.twitter.com/RZF0rzEHGf — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 17, 2026



Los hechos que se le atribuyen están relacionados con las posibles irregularidades detectadas en la adjudicación del contrato para la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026.

El entonces secretario emitió las resoluciones 1394, 1395 y 1396 del 26 de febrero de 2024, por medio de las cuales revocó el acto administrativo que declaró desierta la licitación y negó el recurso de reposición interpuesto por el postulante que buscaba quedarse con el contrato, y dio por terminada anticipadamente la urgencia manifiesta que suspendió el proceso contractual. De esta manera, dio vía libre a la adjudicación del contrato al único proponente.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, con estas actuaciones habría excedido sus competencias, en el entendido de que solo tenía funciones administrativas y de coordinación institucional, y no contaba con autonomía para reabrir y adjudicar procesos contractuales cerrados.

El exfuncionario emitió actos administrativos para revocar un proceso licitatorio declarado desierto. De esta manera, dio vía libre a la adjudicación del contrato a un único proponente. De otra parte, Salazar Ramírez, entre 2022 y 2024, adquirió un predio rural en Puerto López… pic.twitter.com/ayBrzvqvJi — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 17, 2026



De otra parte, se conoció que Salazar Ramírez, quien ocupó el cargo de secretario general entre el 18 de agosto de 2022 y 26 de febrero de 2024, adquirió durante ese periodo un predio rural en Puerto López (Meta), por valor de 950 millones de pesos, sin tener una justificación financiera.

La Fiscalía advirtió que para esta compra no se establecieron transferencias o créditos ni soportes bancarios o patrimoniales que soporten la compra de los inmuebles.