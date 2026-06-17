Petro arremete contra Bernie Moreno y lo amenaza por captura en EE.UU de Beto Coral influencer y activista del petrismo

–«Señor Bernie Moreno es veedor internacional (en la segunda vuelta presidencial en Colombia) y si se expresa contra los colombianos en el exterior, tomaré mis decisiones», notificó el presidente Gustavo Petro, en reacción a un comentario del congresista estadounidense por la captura de Franklin Humberto Coral Garrido, influencer y activista del petrismo, asilado político en EE.UU.

? | URGENTE: Es oficial, el influenciador de izquierda radical, y neocomunista @Betocoralg, ha sido deportado. pic.twitter.com/LaS9NR6y3g — Santiago Alvarán (@SALVARANM) June 17, 2026

Concretamente, Bernie Moreno, en su cuenta en X celebra la captura y la deportación del colombiano, conocido como Beto Coral:

«No puedes venir a Estados Unidos, solicitar asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno mientras simultáneamente socavas nuestra política exterior. ¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia, Beto!»

En su respuesta, el presidente Petro afirma en la misma red social que Coral «no es espía», sino un periodista, «hijo de un oficial de policía que dio su vida para capturar a Pablo Escobar y detener el flujo de cocaína que entraba Pablo Escobar» a territorio estadounidense.

El mandatario colombiano pide respetar a Coral Garrido, más conocido como Beto Coral, y afirma: «Ahora sí se indulta narcotraficantes y se expulsa a los que lucharon contra el narcotráfico, allá ustedes».

Además señala que les sugiere «que dejen de pensar que es primero subir a la presidencia a un ciudadano de los EE.UU y no mirar sus antecedentes de alianza con el narcotráfico», en clara referencia al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

«Yo sé que ustedes engañan a Trump–prosigue–, pero que alguien que tenga la información adecuada le hable directamente al presidente Donald Trump. Ya censuraron que yo mismo fuera a dar una conferencia en una universidad de Bostón en dónde me invitaron. Ahora censuran periodistas colombianos».

El presidente Gustavo hace énfasis en que «el señor Beto Coral no es espía» y puntualiza: «Nosotros no espiamos países extranjeros, el señor Beto Coral es un periodista que no piensa como usted, Bernie Moreno, lo censuran y le quitan el derecho al asilo, ojo con separarlo de su hijo».

Adiverte, además, que «eso no es de gente que piense en democracia, sino de simples odiadores de las y los colombianos por racismo, que usted no debería sentir porque proviene de Colombia así haya jurado lealtad por encima de todo a los EE.UU como hizo también su candidato en Colombia que quieren imponer».

Y concluye: «Ya sabe que ni Trump lo conoce a usted ni a su candidato».