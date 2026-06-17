Equipo Bogotá conquistó el Campeonato Nacional de Paracycling Pista y Ruta

Foto: IDRD.

Con un total de 57 medallas (35 oros, 15 platas y siete bronces), el Equipo?Bogotá se consagró en el primer lugar del Campeonato Nacional de Paracycling Pista y Ruta, disputado en el velódromo Luis Carlos Galán de la Unidad Deportiva El Salitre y en el circuito de Ciudad Verde de Soacha.

En la modalidad de pista, la delegación capitalina obtuvo un total de 37 preseas (23 oros, ocho platas y seis bronces), mientras que en la ruta se consiguieron 20 medallas (12 oros, siete platas y un bronce).

La etapa final de la competencia fue para las pruebas contrarreloj, donde cada paraciclista puso a prueba su talento y resistencias en contra del cronómetro.

Durante esta jornada, Bogotá ganó nueve preseas (cuatro de oro y cinco de plata), donde destacaron las medallas doradas de Sara Cruz y su guía Lina Dueñas, en clase B Tándem femenino; Esneider Muñoz, en C3; César Fernández, en T1 y Giselle Hernández, en II1. Las platas fueron para Marlon Zambrano (C15 auditivo), Eulises León (C2), David Romero (C3), Brayan Cepeda (II1) y Víctor Vivas (H3).

Este evento reunió a los mejores exponentes del país y que ratificó el crecimiento competitivo del paraciclismo colombiano. Cada participante demostró un alto nivel competitivo en las diferentes categorías y modalidades donde se presentaron.

Terminadas las competencias, la representación del Distrito fue escoltada por Cundinamarca con 29 medallas (nueve oros, once platas y nueve bronces) y Boyacá con 25 (nueve oros, ocho platas y ocho bronces).