Ruta TransMiZonal 1-1 Álamos modificó su trazado por obras de mantenimiento vial en Engativá

Foto: TransMilenio.

Desde esta semana, el servicio TransMiZonal de TransMilenio 1-1 Álamos modificó su trazado por obras de mantenimiento vial sobre la calle 75 entre carrera 97 y carrera 98A, en la localidad de Engativá.

A continuación, un mapa con los paraderos provisionales ubicados sobre la calle 74a:

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