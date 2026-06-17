    • Bogotá

    Ruta TransMiZonal 1-1 Álamos modificó su trazado por obras de mantenimiento vial en Engativá

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un bus TransMiZonal de TransMilenio por una de las calles de Bogotá.Foto: TransMilenio.

    Desde esta semana, el servicio TransMiZonal de TransMilenio 1-1 Álamos modificó su trazado por obras de mantenimiento vial sobre la calle 75 entre carrera 97 y carrera 98A, en la localidad de Engativá.

    A continuación, un mapa con los paraderos provisionales ubicados sobre la calle 74a:

    TransMiZonal 1-1 Álamos modificó su trazado por obras en Bogotá

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