Triunfo mundialista: Colombia empieza con victoria su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Colombia inició con éxito su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 este miércoles, al vencer 3 a 1 a su similar de Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México. El esperado debut del combinado dirigido por Néstor Lorenzo marca el anhelado regreso de la escuadra nacional al torneo más importante del fútbol, desatando la emoción de millones de hinchas que celebran un triunfo crucial en la fase de grupos.

El equipo llegó a este escenario con un fuerte respaldo anímico y estadístico, luego de haber firmado una excelente campaña en las exigentes eliminatorias sudamericanas, donde clasificaron en la tercera posición. Este sobresaliente desempeño, sumado a los resultados positivos en los recientes partidos amistosos preparatorios, ha consolidado un esquema de juego dinámico que buscó imponer sus condiciones desde el pitazo inicial.

Uzbekistán se mostró como un rival cerrado que buscó complicar el tránsito del balón en el primer tiempo. Si bien los analistas deportivos no los sitúan como los principales favoritos del Grupo K, lo acontecido hasta el día de hoy con los partidos recientes dicta que no hay rival pequeño.

En el primer tiempo el dominio fue colombiano aunque con pocas oportunidades de gol. Un palazo de Luis Díaz calentó los ánimos y fue precisamente a través del extremo izquierdo que en un pase extraordinario a Daniel Muñoz y en una definición aún mejor de este último, Colombia firmaba el primer gol del encuentro deportivo al minuto 41.

Sin embargo, el inicio de la etapa complementaria trajo complicaciones para el equipo nacional. A los 15 minutos del segundo tiempo (minuto 60), el mediocampista Abbosbek Fayzullaev aprovechó una desatención en la zaga colombiana para anotar el gol del empate temporal. Este tanto representó un momento de tensión para la escuadra ‘Tricolor’, que se vio obligada a reorganizar sus líneas y retomar el control del ritmo del partido frente a un rival que ganó confianza.

Colombia no apretó y cedió el balón a su rival. Sin embargo, la figura del partido «Lucho» Díaz, no podía faltar en el marcador y puso el segundo para los colombianos. La «sele» siguió sin en control del balón y Uzbekistán cada vez se acercaba más. Los «cafeteros» estaban erráticos, viendo como jugaba su contrincante sin ejercer la debida presión. Finalmente, una pelota guerreada por el «Cucho» Hernández por la banda derecha terminó con un centro y el tercer gol colombiano a través de un cabezazo de Campaz.

Arrancar el certamen con el pie derecho es un factor vital para las aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. Lograr una victoria no solo significa sumar los primeros tres puntos, sino que inyectar una dosis inmensa de confianza para encarar los próximos y complejos duelos frente a la República Democrática del Congo y Portugal.