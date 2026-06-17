Equipo Bogotá se llevó el Campeonato Nacional Interligas de Patinaje de Guarne, Antioquia

Foto: Federación Colombiana de Patinaje.

Luego de 20 años de sequia, el Equipo?Bogotá consiguió nuevamente el título del Campeonato Nacional Interligas de Patinaje de Guarne, Antioquia. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) destacó la participación de su delegación, liderada por el entrenador Elías del Valle, que tomó desde el comienzo el primer lugar, ganando la pista, y, posteriormente se hizo de la ruta para coronarse campeón.

La última vez que Bogotá conquistó esta distinción fue en 2006, cuando la competencia fue celebrada en el Distrito. En esta ocasión, la racha se rompió gracias al rendimiento de atletas como Luisa Paternina, Mariana Bonet, Juan Jovel, Samuel Murillo, Mariana Imitola, Sara Moreno, Damián Castro, Diego Molina, Gabriela Rueda y María Ximena Alzate.

El Instituto resaltó el desempeño del Equipo?Bogotá que comienza a consolidarse como una nueva potencia del patinaje en Colombia.

Estos resultados son muestra del trabajo articulado entre entrenadores, Administración distrital y deportistas que dejan el nombre de la capital en alto.