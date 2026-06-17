Donald Trump amenaza con volver a bombardear Irán si no se respeta el acuerdo de paz

Desde la cumbre del G7 en Évian, Francia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una contundente advertencia al asegurar que ordenará volver a lanzar bombas sobre Irán si el país asiático no «se comporta» y se niega a concretar el acuerdo definitivo de paz. Esta amenaza surge, según explicó el propio mandatario, debido al presunto historial de malas conductas de la república islámica durante las últimas décadas, lo que lo motiva a exigir garantías absolutas y bajo presión militar para poner fin al conflicto armado.

Durante un encuentro con la prensa y reuniones bilaterales con homólogos como el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, el jefe de Estado norteamericano se refirió a las actuales negociaciones como un «protocolo de acuerdo» que aún debe formalizarse en Suiza. En sus declaraciones fue tajante al advertir que, en caso de que las autoridades iraníes incumplan lo pactado o intenten dilatar el proceso, las fuerzas armadas reanudarán las hostilidades de inmediato, llegando a afirmar literalmente que volverían a «soltarles bombas en la cabeza».

El contexto de estas tensiones se remonta a la guerra desatada a finales del pasado mes de febrero, un conflicto que escaló rápidamente tras los bombardeos en los que perdieron la vida el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y otras figuras clave del régimen. Estas semanas de enfrentamiento han sacudido a todo Medio Oriente y han provocado severos impactos a nivel global, incluyendo el bloqueo del estrecho de Ormuz, un paso marítimo vital para el comercio mundial de petróleo que mantuvo en vilo a la economía y a los mercados internacionales.

A pesar de la retórica confrontativa, la diplomacia parece avanzar en paralelo. En días previos, el propio Trump y diversas fuentes diplomáticas habían insinuado que la firma del acuerdo estaba a solo unas horas de concretarse, aunque episodios de violencia cruzada en zonas como el Líbano generaron retrasos de último minuto. Los demás líderes del G7 han respaldado este esfuerzo de diálogo, calificándolo como una oportunidad histórica sin precedentes para detener la guerra y garantizar de forma permanente que Teherán no acceda a un arma nuclear.

No obstante, la Casa Blanca mantiene la disuasión militar como su principal herramienta de presión en la mesa de negociación. Trump ha reiterado que, si el pacto no incluye previsiones estrictas o no resulta plenamente satisfactorio, Estados Unidos está dispuesto a «empezar el proceso de nuevo» por la vía de la fuerza. Mientras la comunidad internacional aguarda la firma oficial de los documentos y la normalización del libre tránsito de crudo, la sombra de nuevos y devastadores bombardeos sigue pendiendo sobre Irán si las conversaciones fracasan en su etapa final.