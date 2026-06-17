Por reparación de tubería se suspenderá por 36 horas el servicio de agua en Teusaquillo y Barrios Unidos

Foto: Acueducto de Bogotá

Los técnicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ejecutarán, desde este miércoles 17 de junio, la reparación de una tubería que atraviesa por debajo del Canal de aguas lluvias Salitre, a la altura de la Diagonal 78 Bis con carrera 56 A, en la localidad de Barrios Unidos.

Estos trabajos obligan a suspender el servicio de agua a partir de las 10 de la mañana del miércoles 17 de junio, hasta las 10 de la noche del jueves 18 de junio de 2026.

La zona sin suministro de agua está ubicada entre la avenida calle 53 hasta la calle 90 y entre avenida carrera 30 hasta avenida carrera 68.

Barrios sin servicio

La Patria, Escuela Militar, Entrerríos, Jorge Eliecer Gaitán, 12 de Octubre, La Libertad, Simón Bolívar, Metrópolis, San Fernando, San Miguel, Popular Modelo, José Joaquin Vargas, El Rosario, Parque Distrital Salitre, Campin Occidental, Nicolas de Federman, Pablo VI, Pablo VI Norte y Cárcel de Mujeres El Buen Pastor de las Localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo.

La EAAB dispondrá del servicio de carrotanques para atender a la población del sector, los cuales se pueden solicitar a través de la Acualínea 116 y/o redes sociales de la Empresa, dando prioridad en la atención a clínicas, hospitales y centro de concentración pública.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) agradece la comprensión de la comunidad y expresa su compromiso en ejecutar estos trabajos con la mayor celeridad posible que las condiciones de trabajo dentro del canal de agua lluvias lo permitan.