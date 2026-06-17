Nuevo ciclo de pagos para 1.536 damnificados por el fenómeno La Niña

–La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anuncia un nuevo ciclo de pagos del programa Jefas y Jefes Cabeza de Hogar, una iniciativa de apoyo económico dirigida a las familias damnificadas por el fenómeno de La Niña 2021–2023.

En esta fase se entregarán $768 millones para beneficiar a 1.536 personas que, pese a estar registradas en el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA), presentaron inconsistencias en sus datos personales y, tras la actualización de la información, hacen parte de los reintegros previstos para este ciclo de pagos.

Las personas beneficiarias recibirán $500.000 por única vez, recursos que podrán reclamar dentro de los 60 días calendario siguientes a la activación del pago.

Este nuevo ciclo de pagos llegará a beneficiarios ubicados en 23 departamentos y Bogotá, D. C., distribuidos así: Cundinamarca, 242; Chocó, 178; Santander, 153; Sucre, 150; Risaralda, 124; Norte de Santander, 106; Córdoba, 100; Tolima, 88; Cauca, 63; Bolívar, 58; Putumayo, 58; La Guajira, 52; Cesar, 31; Magdalena, 29; Bogotá, D. C., 27; Antioquia, 23; Atlántico, 17; Huila, 15; Valle del Cauca, 12; Meta, 5; Boyacá, 3; Arauca, 1, y Nariño, 1.

Para verificar si hacen parte de este ciclo de pagos, las personas beneficiarias deben acercarse a sus respectivas alcaldías municipales, donde estarán disponibles los listados oficiales.

A la fecha, el programa ha beneficiado a familias de 550 municipios en 28 departamentos del territorio nacional y alcanza un 81 % de ejecución en la entrega de ayudas económicas.

La UNGRD invita a las personas beneficiarias a acercarse oportunamente a reclamar la ayuda económica.??