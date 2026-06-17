Fuerza Colombia; La Selección debuta en la Copa Mundo 2026 frente a Uzbekistán

–(Imagen @FCFSeleccionCol). Muy motivados se mostraron el director técnico, Néstor Lorenzo, y los integrantes de la Selección Colombia frente a su debut este miércoles en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El combinado colombiano saltará a la cancha tras ocho años de ausencia en el torneo orbital. La última participación de la Selección Colombia Masculina en una Copa del Mundo fue en Rusia 2018. En ese torneo, el equipo dirigido por el técnico José Pékerman alcanzó los octavos de final, donde fue eliminado por Inglaterra el 3 de julio de 2018 tras empatar 1-1 y perder 4-3 en la tanda de penales.

Para la Copa del Mundo 2026, las expectativas sobre la Selección Colombia son sumamente optimistas, proyectándola como una de las escuadras llamadas a ser protagonista y romper barreras históricas. Tras consolidar un proceso sólido bajo el mando del director técnico Néstor Lorenzo, el ambiente en el país combina la ilusión de la afición con análisis estadísticos que le otorgan posibilidades reales de avanzar a instancias definitivas.

? Hay momentos que se esperan durante años. ?? Hoy estamos más cerca de vivir uno de ellos. ?#?????????????????????? pic.twitter.com/6j0conokLz — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 16, 2026

Las principales expectativas y realidades del equipo de cara al torneo se estructuran en los siguientes puntos: El Pronóstico de los Expertos y Leyendas Superar los cuartos de final: Referentes históricos como Radamel Falcao García han manifestado públicamente que esta generación tiene el fútbol y la unión colectiva necesaria para superar lo hecho en Brasil 2014 y apuntar directamente a las semifinales.

Fortaleza del grupo: La prensa y los analistas deportivos coinciden en que la mayor virtud de este ciclo es que prevalece el ego colectivo por encima de las individualidades, respaldado por el liderazgo de figuras como Luis Díaz y James Rodríguez.

Probabilidades Estadísticas (Modelo Opta)La firma de estadísticas deportivas Opta realizó una simulación matemática de 10,000 escenarios para el torneo, arrojando las siguientes probabilidades para la «Tricolor»: Alcanzar Cuartos de Final: 22% de posibilidades. Llegar a Semifinales: 11.1% de posibilidades. Ser Subcampeón: 5% de posibilidades. Ser Campeón del Mundo: 2.1% de posibilidades.

El conjunto nacional realizó su último entrenamiento en la sede deportiva del Club América de México, afinando los últimos detalles de cara al compromiso frente a Uzbekistán en el estadio Azteca de la capital mexicana.

? Última práctica antes de nuestro debut. ?????? Todos unidos con mucho orgullo por nuestro país. ????#ConOrgulloColombiano?? pic.twitter.com/vHcGlfDrta — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 17, 2026



Previo a la práctica, el director técnico Néstor Lorenzo, atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa oficial. También James Rodríguez y Luis Díaz, quienes resaltaron el buen animo y el optimismo frente a su debut en el torneo mundialista.

?? Las palabras reflejan lo que siente un país entero. Cada vez falta menos para volver a vivir emociones inolvidables. ??#ConOrgulloColombiano?? pic.twitter.com/KS4TjLmcyQ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 16, 2026

Posteriormente, en zona mixta, los jugadores Luis Suárez, Santiago Arias y Carlos Gómez compartieron sus impresiones sobre el estreno del combinado nacional en el certamen.

La jornada de entrenamiento consistió en ejercicios de técnica individual y dominio de balón. Luego, el equipo trabajó aspectos ofensivos a través de circuitos dinámicos de movilidad y ruedas de pases.

Finalmente, la sesión concluyó con trabajos colectivos de definición y una práctica de fútbol en espacio reducido.

A propósito del tema, el presidente Gustavo Petro, en el Consejo de Ministros que realizó este martes en la noche, hizo una invitación a todas y todos los colombianos a vestir la camiseta de la Selección, como una muestra de apoyo y unidad alrededor del equipo que representa al país en la cita orbital.

“Invito a toda la sociedad colombiana a usar la camiseta, que no es de un partido, es de toda Colombia”, expresó.

El mandatario recalcó que su llamado es para que la ciudadanía acompañe libremente a la tricolor en su primer partido mundialista y convierta la camiseta amarilla en un símbolo de encuentro nacional.

“No es diciendo que no se ponga la camiseta, es que se la ponga todo el mundo, libremente, porque aquí este gobierno ha sido un gobierno de libertad y vida”, afirmó.

El jefe de Estado también compartió que ya tiene lista la camiseta con la que seguirá el encuentro junto a su familia.

“A mí y a mi hija ya me regalaron las de ahora, entonces nos las pondremos”, comentó.

La invitación del presidente se suma a la despedida que días atrás ofreció a la Selección Colombia antes de su viaje al Mundial, donde destacó que el equipo representa el esfuerzo, los sueños y la esperanza de millones de colombianos dentro y fuera del país.

El partido contra Uzbekistán se cumplirá a las 9 de la noche, hora colombiana en el Estadio Azteca, en Ciudad de México y se podrá ver en Colombia a través de la televisión abierta, Gol Caracol (Caracol Televisión) y RCN. También en la televisión cerrada DSports -DirecTV y streaming: DITU, APP Canal RCN y DGO. (Con proyecciones de modelo Opta e información de la FCF).