Entramado criminal para saquear el sector salud que involucra a 168 personas, denuncia director de la UIAF

–(Imagen ilustrativa). En el marco del Consejo de Ministros televisado de este martes el director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar de Jesús Mejía, reveló la existencia de un entramado criminal para desfalcar los recursos de la salud, en el cual estarían implicadas 168 personas plenamente identificadas, en una investigación adelantada con la colaboración del FBI.

Mejía indicó que los resultados de la investigación de inteligencia, recopilada en un documento de 130 páginas, son de tal magnitud que este miércoles 17 de junio va a presentar la denuncia respectiva a la Fiscalía General de la Nación.

“Es la primera vez que un director de la UIAF, el día de mañana (17 de junio), se va a acercar a la Fiscalía General de la Nación a instaurar una denuncia penal contra aproximadamente 168 actores en una red que ha generado una estructura, soporte, para desfalcar los recursos de la salud”, afirmó el funcionario en el Consejo de Ministros.

Agregó que el caso también es conocido por el FBI en Estados Unidos pues gran cantidad de los recursos de la salud fueron desviados a cuentas en ese país

“Sobre esto también decirle que hemos venido trabajando con el FBI para efectos de comenzar a darle traza a estos recursos que se están moviendo en Estados Unidos y que no son pocos. Solo dos personas concentran alrededor de 20.000 millones de pesos, de los cuales el 50 % son movimientos en efectivo que no sabemos de dónde están apareciendo. Cuando la plata se mueve en efectivo se vuelve difícil rastrear esos recursos”, manifestó.

Asimismo, el director de la UIAF recalcó que el entramado tiene relación con una EPS que agrupa a por lo menos 3,5 millones de colombianos.

El director de la UIAF, Wilmar Mejía, anunció que instaurará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra 168 actores que han generado una estructura para desfalcar los recursos de la salud. El director explicó que pudieron ser desviados mediante triangulación… pic.twitter.com/d8lppUGwFo — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) June 17, 2026

Al respecto, el presidente Gustavo Petro reveló que se trata de Coosalud EPS y otras EPS. Además, señaló que detrás del entramado hay uno de los grandes operadores de medicinas en el país.

“Es uno de los grandes operadores de medicinas en Colombia, grandísimo, porque sus negocios alcanzan 35 billones en contratos de medicinas. Y ya descubrimos que 5 billones de dinero público destinado al pueblo de Colombia están en fondos internacionales, incluido Estados Unidos”, destacó el mandatario.

45 millones de facturas sin sustento

Sobre los detalles de la investigación, el director de la UIAF añadió que 45 millones de facturas sin sustento fueron ingresadas en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

“En este análisis, presidente y miembros del gabinete, encontramos y logramos identificar a 83 profesionales dedicados a la contaduría que fungen de contadores, pero también de revisores fiscales, y es por allí por donde comienza a tejerse toda esta red dedicada al desvío de activos”, destacó Mejía.

Puso de presente que estas personas ya están plenamente identificadas, que algunas son asalariadas, pero afirmó que otras reciben recursos de la salud de los colombianos objeto del lavado de activos.

El director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar de Jesús Mejía, dio a conocer algunos detalles de la investigación contra 168 personas por el desfalco a la salud.

“Hemos identificado 17 EPS con vínculos societarios y beneficiarios finales que integraron esta red. Hemos identificado a 25 personas naturales que fungen de representantes legales, que fungen de representantes principales y suplentes, pero también a sus juntas directivas principales y suplentes”, resaltó.

Además, en la supuesta red criminal se ha identificado a 43 personas jurídicas, entre las cuales hay tres entidades financieras.

“Estamos hablando de cómo unas personas naturales con su esposa, sus hijos y otros amigos crearon un conglomerado de empresas que son controladas de manera estratégica para poder movilizar los recursos de la EPS hacia las IPS y de las IPS hacia cuentas en Colombia y cuentas en el extranjero”, puntualizó Mejía.

Compraventa de votos

De otra parte, el director de la UIAF denunció en el Consejo de Ministros que también se va a presentar una denuncia a la Fiscalía sobre la presunta compraventa de votos.

“Tiene que ver con el proceso electoral del Congreso de la República. Instauraremos denuncia penal contra aproximadamente 2.900 colombianos que se dedicaron a hacer transacciones de pagos por compra de votos y aproximadamente contra unos 3.200 colombianos que se dedicaron a vender los votos”, dijo Mejía.

En los próximos días, después de elecciones del 21 de junio, la UIAF también va a generar las noticias criminales de los fenómenos irregulares que se dieron alrededor del proceso electoral de la primera vuelta presidencial.