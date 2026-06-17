Gran movilización de colombianos para apoyar a la Selección en el Mundial 2026

–El Gobierno nacional reportó una movilización histórica de compatriotas hacia Norteamérica para apoyar a la Selección Nacional en la Copa Mundial FIFA 2026. Las terminales aéreas del país registran su máxima capacidad operativa, reflejando el entusiasmo de miles de viajeros que se trasladan de forma masiva para acompañar al combinado patrio.

De acuerdo con datos oficiales revelados por Migración Colombia y provistos por el Centro Conjunto de Análisis Migratorio (Cecam), un total de 106.904 ciudadanos colombianos ya han cruzado las fronteras nacionales con motivo del campeonato del mundo.

El reporte, con corte al 14 de junio, detalla una clara preferencia por los tres países anfitriones del torneo, consolidando la tendencia migratoria estacional y elevando el flujo de pasajeros a niveles sin precedentes para esta época de mitad de año.

El desglose estadístico revela que el principal receptor de los hinchas colombianos es Estados Unidos, territorio hacia donde se registraron 73.819 movimientos.

Por su parte, México se posiciona firmemente en el segundo lugar con 27.688 viajeros, atrayendo a una parte considerable de los aficionados debido a su cercanía, mientras que Canadá completa el podio de destinos internacionales con 5.397 traslados registrados por las autoridades.

“Estados Unidos, México y Canadá son destinos que se consolidaron como el Top 3 de la movilidad internacional de los colombianos. Sin embargo, el impacto del Mundial sí impulsó los movimientos migratorios históricamente registrados hacia esos destinos, con un total de 106.904 colombianos en la presente temporada, donde México concentra 1 de cada 4 viajeros colombianos hacia los países anfitriones del Mundial FIFA 2026”, aseguró Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

El análisis del Cecam evidenció una aceleración notable en las salidas durante el último periodo, presentando un incremento del 14% en la segunda semana de junio en comparación con los primeros siete días del mes.

El pico de emigración más alto se consolidó entre el viernes 12 y el domingo 14 de junio, concentrando cerca del 50% de las salidas totales, siendo el domingo el día con mayor congestión al registrarse 13.316 movimientos migratorios en una sola jornada.

El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá se ratifica como el principal punto de conexión y salida de los hinchas hacia la Copa del Mundo.

No obstante, las terminales regionales también desempeñan un rol crucial en esta ola migratoria, destacando el flujo constante reportado en los aeropuertos José María Córdova de Medellín, Rafael Núñez de Cartagena, Alfonso Bonilla Aragón de Cali y Ernesto Cortissoz de Barranquilla, los cuales mantienen planes de contingencia activos para garantizar la movilidad de los connacionales.