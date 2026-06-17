Un muerto más en ataque de EE.UU a otra supuesta «narcolancha» en el Pacífico; dos tripulantes sobrevivieron (VIDEO)

–Un nuevo ataque del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos se ejecutó este martes contra otra supuesta «narcolancha» en aguas del Océano Pacífico oriental, con saldo de un muerto. Dos ocupantes más sobrevivieron en esta acción militar de la campaña del gobierno del presidente Donald Trump contra presuntos narcotraficantes en América Latina, que deja más de 200 muertos.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), responsable de los operativos militares del país en la región, afirmó en una publicación en X que la embarcación atacada «estaba involucrada en operaciones de narcotráfico».

Dos personas sobrevivieron, señaló el Ejército, y agregó que había informado a la Guardia Costera estadounidense para que fueran auxiliados.

Hasta ahora, más de 200 personas han perdido la vida desde el comienzo de la campaña «Lanza del Sur» (Southern Spear) en septiembre de 2025 en el mar Caribe y el Pacífico oriental, sin presentar pruebas de que las embarcaciones estaban relacionadas con el narco.

Expertos y grupos de derechos humanos han advertido que los ataques podrían ser considerados ejecuciones extrajudiciales al atacar a civiles que no representaban una amenaza para Estados Unidos.

On June 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/UGBRt9Mbdm — U.S. Southern Command (@Southcom) June 17, 2026

TRADUCCIÓN:

El 16 de junio, por orden del comandante de #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Un narco-terrorista masculino fue asesinado durante esta acción, y hubo dos sobrevivientes masculinos. Tras el enfrentamiento, USSOUTHCOM notificó de inmediato a la Guardia Costera de EE. UU. para activar el sistema de Búsqueda y Rescate para los sobrevivientes. Ninguna fuerza militar de EE. UU. resultó herida.

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En trino aparte, el Comando Sur de Estados Unidos comparte un video que registra la persecución «a alta velocidad» de una lancha con un cargamento de 3.9 toneladas de marihuana «de contrabandistas ecuatorianos».

? WATCH P-3 Leads High-Speed Pursuit: Marijuana Seized, Ecuadorian Smugglers Arrested ? A Jacksonville P-3, on routine patrol in the Caribbean Sea’s source and transit zone, detected a fast-moving vessel on June 11. The crew visually identified a 3-engine Ecuadorian-style… pic.twitter.com/2TJJnP4F0g — CBP AMO (@CBPAMO) June 16, 2026

TRADUCCIÓN:

Un P-3 de Jacksonville, en patrulla de rutina en la zona de origen y tránsito del Mar Caribe, detectó una embarcación de movimiento rápido el 11 de junio. La tripulación identificó visualmente un bote rápido al estilo ecuatoriano con 3 motores cargado con barriles de combustible y paquetes grandes. La posición y los detalles se transmitieron rápidamente a la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Sur y la Guardia Costera de EE.UU.

Activos de la Guardia Costera de EE.UU. —incluyendo un helicóptero y embarcaciones de Más Allá del Horizonte— respondieron con rapidez. Después de un sobrevuelo, la embarcación sospechosa se detuvo, permitiendo que los equipos de la Guardia Costera de EE.UU. obtuvieran control positivo.

Resultado: 3.960 libras de marihuana incautadas y 2 sospechosos ecuatorianos detenidos.

¡Excelente trabajo en equipo y coordinación entre NASOC-JAX, JIATF-S y la Guardia Costera de EE.UU.! #ProtectingAmerica #CounterNarcotics

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Por otra parte, el Comando Sur muestra la operación de reabastecimiento de un Super Hércules del Escuadrón de Reabastecimiento Aéreo sobre el mar Caribe.

En la nota advierte que las fuerzas militares de los EE. UU. están desplegadas en el área de responsabilidad de #SOUTHCOM en apoyo de #OpSouthernSpear, operaciones dirigidas por el Departamento de guerra, «y las prioridades del presidente para interrumpir el tráfico ilícito de drogas, disuadir a actores malignos y proteger la patria mediante una presencia continua».

U.S. Marines with @The24MEU participate in takeoff and landing procedures and air-to-air refueling with a @USMC KC-130J Super Hercules assigned to Aerial Refueler Transport Squadron (VMGR) 253, over the Caribbean Sea. U.S. military forces are deployed to the #SOUTHCOM area of… pic.twitter.com/lo7izGVH9N — U.S. Southern Command (@Southcom) June 15, 2026

A propósito del tema, el Departamento de Guerra anunció este miércoles que el Comando de los Estados Unidos para el Indo-Pacífico (USINDOPACOM) restaurará oficialmente su nombre de Comando de los Estados Unidos para el Pacífico (USPACOM).

Establecido originalmente el 1 de enero de 1947 por el presidente Harry S. Truman, el comando operó bajo la bandera de USPACOM durante más de 70 años, destacando como el más antiguo y grande de los comandos de combate unificados de los Estados Unidos.

Restaurar la designación histórica de USPACOM honra las profundas raíces históricas del comando, fomentando un sentido de orgullo y espíritu colectivo entre todos los que sirven en el Pacífico. Desde su rol crítico en el establecimiento de la arquitectura de seguridad regional posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta su coordinación de fuerzas conjuntas durante la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y numerosas operaciones humanitarias, el nombre USPACOM lleva consigo décadas de herencia militar y asociaciones regionales perdurables.

El vasto área de responsabilidad de USPACOM —que abarca desde las aguas frente a la Costa Oeste de los Estados Unidos hasta la frontera occidental de India— permanece exactamente igual. La misión fundamental del comando y su compromiso inquebrantable de mantener un teatro libre y abierto junto con aliados y socios regionales permanecen sin cambios. (Con información del Comando Sur, DW y RT).