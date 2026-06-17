    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $ 3,439.91 (vigente 18 de junio)
    -Euro $ 3,966.50
    -Bitcoin US$ 64.346,70

    Tasa de Interés

    -DTF: 10.14%
    -UVR: $ 413,89
    -Tasa de Usura 28,79%

    -Café US$ 3,38
    -Petróleo Brent US$ 75,93
    -Oro-Compra Banco de la República $ 453,844,21

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