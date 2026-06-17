-Dólar TRM: $ 3,439.91 (vigente 18 de junio)

-Euro $ 3,966.50

-Bitcoin US$ 64.346,70

Tasa de Interés

-DTF: 10.14%

-UVR: $ 413,89

-Tasa de Usura 28,79%

-Café US$ 3,38

-Petróleo Brent US$ 75,93

-Oro-Compra Banco de la República $ 453,844,21