Claudia López anuncia «voto de confianza» a Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencial

Este miércoles en la ciudad de Bogotá, la excandidata presidencial Claudia López anunció públicamente que apoyará al senador Iván Cepeda en la decisiva segunda vuelta electoral, otorgándole lo que calificó como un «voto de confianza». La exalcaldesa tomó esta determinación con el objetivo principal de evitar el triunfo de la extrema derecha y garantizar la llegada de un gobierno progresista que esté dispuesto a enmendar errores y proteger la institucionalidad democrática.

Durante una declaración conjunta con el candidato de la izquierda, la líder del movimiento ‘Imparables’ fue enfática al aclarar que este movimiento político no constituye una adhesión formal a la campaña del Pacto Histórico, sino un acuerdo basado en convicciones comunes. López destacó que conoce a Cepeda desde hace más de 30 años, recordando las luchas conjuntas desde el movimiento estudiantil por la Constituyente, y exaltó su talante «sereno, serio, conciliador y concertador» como una característica genuina de su liderazgo.

Uno de los ejes centrales que motivó esta alianza es la defensa irrestricta de la Constitución de 1991. En su discurso, López aprovechó la coyuntura para recordar que es gracias a esta carta magna que ella pudo gobernar la capital, obteniendo garantías por parte de Cepeda de que su eventual mandato respetará el orden legal, marcando así distancia frente a cualquier propuesta de asamblea constituyente que venía sonando desde el actual Gobierno Nacional.

La contienda política hacia esta segunda vuelta ha estado marcada por una fuerte polarización, en la que se han lanzado duros calificativos contra los diferentes aspirantes. Al contrincante de la derecha se le ha señalado en debates públicos por presuntos vínculos con sectores al margen de la ley; sin embargo, en estricto apego a la ley, es fundamental recordar que la culpabilidad sobre cualquier delito solo la determina una sentencia judicial en firme, por lo que, de momento, prima la presunción de inocencia para todos los actores de la campaña.

Finalmente, Iván Cepeda agradeció el respaldo de López, destacando su valentía y su profunda vocación por la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas. Ambos coincidieron en que Colombia necesita avanzar hacia un modelo que garantice seguridad ciudadana, paz, justicia social y que trabaje de forma armónica con el sector privado para generar empleo. Con esta unión, buscan movilizar a los ciudadanos independientes e indecisos que serán la clave definitiva en las urnas.