Este 18 de junio inician obras de rehabilitación vial en 12 tramos de La Candelaria

Foto: Alcaldía Local de la Candelaria

La Alcaldía Local de La Candelaria continúa avanzando en el mejoramiento de la infraestructura vial de la localidad con el inicio de las intervenciones contempladas en el proyecto de Malla Vial, ejecutado en el marco del contrato 371-2025, con una inversión de $2.773.434.688.

Durante los próximos cuatro meses se realizarán labores de mantenimiento y rehabilitación en más de 12 tramos viales, beneficiando a peatones, ciclistas, conductores y usuarios del transporte público, con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en el centro histórico de Bogotá.

Las actividades comenzarán el próximo 18 de junio en la calle 12C entre carreras 4 y 5, donde se adelantará un mantenimiento preventivo integral para garantizar vías más seguras, funcionales y duraderas para la comunidad.

“Seguimos trabajando para que La Candelaria cuente con vías en mejores condiciones y acordes con las necesidades de quienes viven, trabajan y visitan nuestra localidad. Estas intervenciones representan una apuesta por una movilidad más eficiente y por el bienestar de toda la comunidad”, afirmó la alcaldesa local de La Candelaria, Angélica María Angarita Serrano.

Las obras incluyen actividades de fresado de la superficie existente, instalación y compactación de subbase, aplicación de nueva carpeta asfáltica y mantenimiento preventivo de pozos y sumideros, acciones que permitirán optimizar el drenaje y prolongar la vida útil de la infraestructura vial.

Con el fin de minimizar las afectaciones a residentes, comerciantes y visitantes, las primeras intervenciones (por ahora) se desarrollarán exclusivamente en horario nocturno, entre las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m., bajo un Plan de Manejo de Tránsito aprobado que contempla cierres parciales de la vía.

Durante la ejecución de los trabajos, quienes necesiten desplazarse hacia el oriente podrán tomar como ruta alterna la carrera 5 hacia el norte, continuar por la calle 12D hacia el oriente y descender por la carrera 4 hacia el sur para retomar su recorrido habitual por la calle 12C.

La Alcaldía Local invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, donde se publicarán los cronogramas, avances y novedades de cada frente de obra. Asimismo, se informa que entre el 29 de junio y el 4 de julio podrían presentarse nuevos cierres viales asociados al desarrollo de estas intervenciones, los cuales serán informados en la página web www.lacandelaria.gov.co o en nuestras redes sociales.