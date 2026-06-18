Del 18 junio al 12 de julio llega el ciclo de cine ‘Rosa’ llega a la Cinemateca de Bogotá

Foto: Idartes

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), a través de la Cinemateca de Bogotá, del 18 de junio al 12 de julio de 2026, trae la 25º edición del Ciclo Rosa, un espacio de encuentro alrededor de ciertas maneras de entender las transformaciones de las artes audiovisuales y las vivencias, problemáticas y formas de entendernos como una sociedad diversa, en su programación podrás disfrutar películas, propuestas escénicas interdisciplinarias vinculadas a diferentes prácticas artísticas y culturales, conversatorios y cortometrajes. ¡Eventos con y sin boletería!

Durante 25 años, el Ciclo Rosa ha sido testigo de transformaciones locales y mundiales en las estéticas y narrativas de la creación audiovisual alrededor de la diversidad sexual y de género. El ciclo se ha convertido en un espacio para entendernos como una sociedad diversa, mediante el encuentro, la formación, el debate y el goce para comunidades, artistas y personas interesadas en las vivencias e ideas de personas que se identifican, o que cuestionan su identidad, como LGBTIQ+.

El Ciclo Rosa es considerado una de las muestras de cine LGBTI más antiguas del continente, fue fundado por el Goethe Institut, el Centro Colombo Americano de Medellín, el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana y la Cinemateca Distrital, hoy llamada Cinemateca de Bogotá del Instituto Distrital de las Artes – Idartes.

Revisa detalles de la 25º edición del Ciclo Rosa, a través del siguiente video en YouTube de la Cinemateca de Bogotá:

A lo largo de 25 ediciones, el Ciclo Rosa ha tendido puentes entre las artes audiovisuales, las comunidades, la academia y las instituciones para propiciar conversaciones sobre políticas culturales, libertades, pedagogías sociales e inclusión. El 20 de junio se llevarán a cabo los Diálogos Ciclo Rosa, un espacio que abre y amplía conversaciones colectivas sobre diversas experiencias de investigación, creación artística, curaduría, circulación, apropiación o preservación audiovisual que indagan en la emergencia de nuevas formas de representación y vivencia de los géneros y las sexualidades en su diversidad y complejidad, serán seis encuentros:

Dispositivos culturales, narratividad y visualidad en experiencias LGBTI: aproximaciones desde la etnografía patchwork de los vínculos afectivos. La Marca de las Palabras: representación e identidad en un proceso de creación teatral. Dunkel Rosa: Experiencia de video Ensayo. Salir del clóset: fabulación, archivo vivo y ritual como metodologías audiovisuales para reimaginar el trauma queer. Repertorio de carne y flores. Proximidades a vivencias y prácticas artísticas de maricas negras residentes de Bogotá, Colombia. Porno y revolución. El lugar del ocultamiento y la violencia archivística en las fantasías nacionalistas.

Además, en el Taller de la Imagen, estará la Instalación multimedia GenIA, una presentación de obras audiovisuales que exploran las posibles intersecciones entre tecnología e identidad de género utilizando herramientas de inteligencia artificial. Esta exposición tendrá dos conversatorios el 11 de junio Atravesando el género y el 25 de junio, Potencia Cyborg.

En julio la programación continua

Para el mes de julio, el ciclo prosigue con la muestra de resultados del Laboratorio de creación Rosa von Praunheim, se realizará en la Sala E del 4 al 12 de julio, con entrada libre, esta exhibición instalativa y performática materializa las reflexiones de los participantes sobre los territorios afectivos y las narrativas de disidencia. Mediante el uso de un “lienzo instalativo”, se presentarán obras que entrelazan la experimentación audiovisual con el cuerpo como territorio de lucha, visibilizando realidades atravesadas por la marginalidad y la transición. Este año habrá una muestra los días 4, 5, 11 y 12 de julio de todas las obras ganadoras:

5 años del Premio Dunkel Rosa. Programa 1

Trasteo (Dir. María Matiz, 2020) Colombia. 13 min.

(Dir. María Matiz, 2020) Colombia. 13 min. La caja tonta (Dir. Camilo Curz, 2020) Colombia. 4 min.

(Dir. Camilo Curz, 2020) Colombia. 4 min. Futuros queer. Un diálogo para más de dos (Dir. Laura Indira Guaque, 2021) Colombia. 7 min.

(Dir. Laura Indira Guaque, 2021) Colombia. 7 min. Nosotr_s seremos (Dir. Tiagx Vélez, 2021) Colombia. 13 min.

(Dir. Tiagx Vélez, 2021) Colombia. 13 min. Sodoma, la mujer de la luna (Dir. Juliana Zuluaga, 2022) Colombia. 15 min.

(Dir. Juliana Zuluaga, 2022) Colombia. 15 min. La ira (Dir. Natalia Imery, 2023) Colombia. 28 min.

(Dir. Natalia Imery, 2023) Colombia. 28 min. Más animal que hombre (Dir. Camila Arévalo, 2023) Colombia. 5 min.

5 años del Premio Dunkel Rosa. Programa 2

Autoetnografía (Dir. Iván Esteban Reina, 2021) Colombia. 15 min.

(Dir. Iván Esteban Reina, 2021) Colombia. 15 min. Bienvenides a mis 15 (Dir. Danika Castrillón, Alejandro Ardila, 2022) Colombia. 10 min.

(Dir. Danika Castrillón, Alejandro Ardila, 2022) Colombia. 10 min. Vendavales (Dir. Juan José Arias, 2024) Colombia. 16 min.

(Dir. Juan José Arias, 2024) Colombia. 16 min. Como una loba (Dir. Danny González Cueto, 2024) Colombia. 20 min.

(Dir. Danny González Cueto, 2024) Colombia. 20 min. Semillas (Dir. Paula Rendón, 2024) Colombia. 27 min.

Por otra parte, la exhibición de algunas películas también estarán en la Cinemateca de Bogotá en las salas de El Tunal y Fontanar del Río con acceso libre y en la Red de Salas Asociadas.