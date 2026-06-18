Hoy jueves 18 de junio, participe en la charla virtual de copropiedad y convivencia con los animales de Bogotá

Foto: IDPYBA.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) invita a toda la ciudadanía para participar en la charla virtual ´Copropiedad y Convivencia en conjuntos por los animales. La capacitación se llevará a cabo a través de la plataforma Microsoft Teams, este jueves 18 de junio, de 5:00 p. m. a 6:30 p. m. Durante esta sesión se orientará a las personas participantes en temas como normas de convivencia, marco legal y principios del bienestar.

Con estos espacios se fortalecen las líneas de trabajo, defensa y protección para los animales de compañía, además, pueden obtenerse herramientas para la gestión de conflictos o discrepancias con familias interespecie dentro de las unidades residenciales.

Durante la charla se reflexionará sobre temas relacionados con los derechos y deberes de los seres sintientes, además de la tenencia y convivencia responsable en propiedades horizontales de la capital.

A través de su cuenta de Instagram, el Instituto destacó que este encuentro digital fomentará un espacio de discusión para que los animales que habitan Bogotá y habitan en copropiedades tengan ahí espacios de bienestar y de protección:

Recuerda, la cita es jueves 18 de junio a partir de las 05:00 p. m.

Fecha: Jueves, 18 de junio de 2026

Hora: De 5:00 p. m. a 6:30 p. m.

Modalidad: Virtual.

Plataforma: Teams.

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