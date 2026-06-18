Fuerza Pública abatió a cinco integrantes de la banda criminal de Iván Mordisco responsables de ataques con drones y explosivos en el Cauca

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, reportó que en una contundente operación conjunta del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía, en el municipio de El Tambo, departamento del Cauca, fueron abatidos cinco integrantes de la estructura criminal de alias ‘Iván Mordisco’ responsables de sembrar terror mediante explosivos, ataques con drones, reclutamiento de menores y desplazamientos forzados contra las comunidades del suroccidente del país.

El jefe de la cartera de Defensa afirmó que estos delincuentes harían parte de la comisión responsable de la instalación de artefactos explosivos en el sector de El Túnel, sobre la vía Panamericana, acción criminal que dejó más de 20 personas asesinadas y 45 heridas. Su accionar criminal comprendía también el hurto de vehículos sobre la vía Panamericana y el uso indiscriminado de drones con explosivos en varios municipios del Cauca.

En la operación fueron incautados ocho fusiles, una ametralladora, abundante munición y material de guerra.

«Con este resultado debilitamos de manera significativa las capacidades armadas, logísticas y terroristas de una estructura que durante años afectó la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del Cauca», destacó el ministro de Defensa.

Cada criminal neutralizado representa menos amenazas para nuestras comunidades y más tranquilidad para las familias colombianas, subrayó el ministro, quien hizo un reconocimiento a los soldados, policías y pilotos que, con valentía, profesionalismo y compromiso, continúan enfrentando a quienes pretenden imponer el miedo sobre la esperanza.