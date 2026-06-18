MinDefensa rectifica información del Financial Times de Londres sobre el narcotráfico y las bandas criminales en Colombia

–Frente a la reciente publicación de Financial Times titulado «¿Qué hay detrás del nuevo auge de la cocaína colombiana?», en el cual presentó un mapa sobre los cultivos ilícitos y la presencia de grupos criminales en la mayor parte del territorio colombiano, el Ministerio de Defensa Nacional emitió un comunicado en el que refuta la información y afirma que dicho artículo contiene información imprecisa y descontextualizada.

Según la cartera de Defensa, el país ha logrado contener e iniciar la reducción de los cultivos de coca, mientras fortalece la lucha contra las economías ilícitas con resultados históricos: más de 3.254 toneladas de cocaína incautadas, 16.000 integrantes de estructuras criminales neutralizados y un laboratorio de drogas destruido cada 50 minutos.

Asegura que lejos de experimentar una expansión descontrolada del narcotráfico, Colombia registra que se contuvo e inició la reducción de los cultivos de coca a la par que se incrementó la incautación de cocaína. El 99,8% del territorio nacional es libre de cultivos de coca. Además, destaca, se adelanta un programa de sustitución de cultivos ilícitos que los ha reducido durante los últimos ocho meses en 14.000 hectáreas y se proyecta que la reducción real sea aproximadamente 40.000 ha a diciembre de 2026.

Advierte que el mapa de presencia de grupos criminales publicado en dicho artículo es impreciso, descontextualizado y no es oficial.

Este mapa magnifica y distorsión la realidad de la presencia de grupos criminales, al convertir una presencia focalizada en ciertos lugares del país en una exagerada presencia regional.

Además, este mapa no fue elaborado por la Defensoría del Pueblo, tal como esta entidad lo aclaró públicamente en octubre de 2025 (La realidad de las cifras del mapa de los grupos armados detrás del choque entre el Presidente, la Defensoría y el Mindefensa).

El Ministerio de Defensa destaca que los resultados obtenidos por la Fuerza Pública desde 2022 reflejan el compromiso permanente del Estado Colombiano en la lucha contra el narcotráfico y las estructuras criminales: 3.254 toneladas de cocaína incautadas, una cifra equivalente a la suma total de los tres gobiernos anteriores.

Al respecto, hace el siguiente resumen:

-Durante el día, cada 50 minutos se destruye un laboratorio de procesamiento de drogas.

-Cerca del 60 % de la droga incautada en el mundo es gracias a la inteligencia colombiana.

-Se han materializado 593 extradiciones por narcotráfico, el resultado más alto de los últimos 16 años.

-Se han capturado más 30 capos del narcotráfico de 11 nacionalidades.

-Se han neutralizado 16.000 integrantes de los carteles criminales con incidencia en el narcotráfico, de los cuales el 95% han sido capturados o desmovilizados.

-Cada 20 horas la Fuerza Pública sostiene un combate contra los grupos armados.

-Se han ejecutado 24 bombardeos con cero daño colateral.

El MinDefensa reconoce que en el artículo se señala que el consumo de cocaína en el mercado internacional es el principal factor que impulsa la producción de esta droga. Mientras los países consumidores no desarrollen estrategias fuertes e integrales para reducir la demanda, será imposible reducir la oferta.

Finalmente, invita a la ciudadanía a informarse a través de canales oficiales y fuentes verificadas, con el propósito de contrarrestar una de las amenazas más peligrosas contra la democracia: la desinformación.

«Colombia necesita debate público con responsabilidad, información verificada y respeto por las instituciones. Entre todos podemos contribuir a que estas elecciones sean seguras, libres, transparentes y respetuosas de las ideas y de

los resultados electorales», concluye.