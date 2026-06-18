Petro afirma que si la Fiscalía no actúa denunciará ante la Corte Penal Internacional a quien amenaza con destripar a más de medio país

–El presidente Gustavo Petro calificó como genocidio y crimen contra la humanidad las amenazas proferidas y las listas de exterminio diseñadas, desde un sector político que está en contienda electoral, para amedrentar a un numeroso grupo de la población civil colombiana que tiene identidad política propia.

El mandatario consideró que, más que dictadores, estas personas que “quieren venir a gobernar a Colombia amenazando con fusiles, con listas de exterminio y con hacer algo en Colombia peor que lo que hicieron en Gaza”, se enmarcan en lo que se conoce como genocidio o crimen contra la humanidad.

Al respecto, advirtió: “Será la Fiscalía la que diga, pero en un lapso breve. Porque si no, bajo mis funciones como presidente de Colombia, iré a la Corte Penal Internacional a denunciar por crimen contra la humanidad a aquel que asusta, que pretende meter miedo y dice mentiras, miedo y mentiras, que era lo que le aconsejaba Goebbels a Hitler”.

Sostuvo que “quiere condenarnos hablando de destripar a una corriente, a una población civil con identidad política, como eran los militantes de la UP, pero ahora por millones. Eso está signado como crimen contra la humanidad en el Estatuto de Roma, que Colombia ratificó y es ley de Colombia”.

“Entonces le haré caso a esa ley, y antes de irme pondré la denuncia respectiva, si la justicia colombiana no actúa, de crimen contra la humanidad en la Colombia de hoy, cometido atacando a un grupo poblacional civil con identidad política, lo que es delito en la justicia y la ley de Colombia y la ley del mundo”, recalcó.

El mandatario se refirió al tema este miércoles al intervenir en el Gran Encuentro Nacional por la Salud y el Cuidado de la Vida, realizado en la Universidad de Antioquia en Medellín.

El jefe de Estado reiteró sus denuncias sobre la puesta en marcha de una estrategia internacional de desinformación orquestada para destruir la reputación de su gobierno, que cuenta con financiación de empresarios nacionales e internacionales, caso en cuya financiación han sido mencionados el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el presidente de Argentina, Javier Milei.

En este sentido expresó: “Los dineros inmensos que no aparecen en la campaña del candidato al que benefician vienen del exterior y son puestos, ya lo sabemos, por el señor Netanyahu, el genocida de Gaza, con 20 mil bebés a cuestas; por el señor Juan Orlando Hernández, narcotraficante, presidente de la República, ese sí, que exportaba desde Honduras hasta 500 toneladas de cocaína y que fue indultado, extrañamente, y que ahora, por las grabaciones certificadas que se le hicieron, no nosotros, otro país, al señor Juan Orlando Hernández, se sabe que le pagó el indulto el mismo genocida de 20 mil bebés, el genocida Netanyahu”.

Subrayó que, de esta manera, se “configuró una alianza de dinero, un fondo, que ahora es muy grande, entre el genocida, el narcotraficante, y el que llevó a Argentina a uno de los estados más pobres del mundo, el señor Milei, quien puso a los argentinos que tenían la mejor carne del mundo a comer carne de burro, y los tres quieren hacer eso mismo en Colombia”.

De acuerdo con el presidente Petro, “ya hablan de hacer algo peor en Colombia que lo que hicieron en Gaza, y eso no puede ser más que misiles sobre el pueblo campesino, no puede ser más que una barbarie, como ya se ha cometido en Colombia de vez en vez, y que nos mantiene durante 75 años en una violencia que aún no termina, y que tenemos que terminar”.

Como parte de esta propaganda negra, recalcó el presidente Petro, se busca también censurarlo en las redes, mediante algoritmos que impiden que su rostro y su voz se irradie hacia la población colombiana e internacional, en retaliación por oponerse a la masacre en Gaza.

“Cuando los dueños privados de la inteligencia artificial y, por tanto, de las redes, se juntan para censurar al que, y no soy el único, se ha opuesto a un genocidio, es porque vamos caminando, quizás con los ojos cerrados, de nuevo a un fascismo, pero esta vez a escala global”, que hace de las elecciones del próximo domingo en Colombia “su frente de batalla actual”.

El caso Beto Coral

En su opinión, de “esta cadena que viene desde Miami, donde nace este núcleo político comunicacional, basado en el miedo y la mentira”, hace parte el caso del periodista colombiano Beto Coral, quien hoy está preso en los Estados Unidos, a pesar de que se le había otorgado asilo político, por ser el hijo de un oficial de policía asesinado cuando trataba de capturar a Pablo Escobar, “defendiendo a Estados Unidos y a Colombia de lo que era el primer esbozo de genocidio que se hizo en Colombia y que era manejado por el narcotráfico”.

“Él ayudó a Estados Unidos y por eso fue asesinado. Y por eso el gobierno de Estados Unidos le agradeció, quizás con una medalla, pero sobre todo protegiendo a su hijo, quien en ese entonces era prácticamente un adolescente, quizás un menor de edad. Ahora le devuelven lo que era el favor con un inmenso irrespeto, no solo contra Beto Coral, periodista ya, sino contra Colombia entera”, subrayó.

Pretenden acabar con la soberanía monetaria de Colombia

En su discurso, el presidente Petro criticó la propuesta, procedente del mismo sector político, de acabar con el peso colombiano y remplazarlo por el dólar.

Al respecto indicó: “Resulta que ya propusieron acabar con el peso y poner el dólar en Colombia, con lo cual se acaba el Banco de la República, pero también se acaba la soberanía monetaria de este país, preciso cuando el peso es más fuerte que el dólar, que este gobierno ha logrado”.

“Entonces –agregó–, vamos a cambiar nuestras posibilidades de riqueza por las posibilidades de riqueza de Estados Unidos, que no contempla la soberanía y la riqueza del pueblo colombiano, sino la propia, y puede que tengan derecho, pero no tiene por qué haber un colombiano nacido en estas tierras que jure lealtad para que ese país sea rico por encima de la riqueza de su propio país”.

A renglón seguido, afirmó que ahora vienen a acusarlo a él de odiar a Colombia, “cuando nunca me he ido a vivir a Miami, cuando nunca he jurado lealtad por otra bandera y cuando he estado dispuesto a morir y a punto de morir seis veces por defender al pueblo de Colombia y a su bandera”.

Al concluir su discurso, el jefe de Estado envió un mensaje contundente a las y los jóvenes de Colombia: “Díganles a sus padres y cada uno use sus redes sin temor, porque si todo joven usa sus redes sin temor podemos lograr que las fuerzas de la muerte, los espectros de la muerte, que hablan de matar, matar y matar, sean derrotados por las fuerzas de la vida, de quienes hablamos de amor, de vida, de libertad”.