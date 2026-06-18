Trump publica tercer mensaje de respaldo a Abelardo de la Espriella; ahora pide votar por «El Tigre»

–A pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia, el presidente Donald Trump publicó un tercer mensaje de apoyo al candidato Abelardo de la Espriella, quien disputará la jefatura del Estado con Iván Cepeda, aspirante del partido Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro.

Tal como lo hizo en el segundo mensaje, en este último, solo escribe un párrafo diferente, ésta vez, invitando abiertamente a votar por De la Espriella, advirtiendo, en mayúsculas, que «no decepcionará a la maravillosa gente de Colombia».

TRADUCCIÓN:

El candidato presidencial colombiano, “El Tigre (EL TIGRE),” Abelardo de la Espriella, es un líder inteligente, fuerte y duro, que lucha incansablemente y ama a su gran país y a su gente, tal como lo hago yo con los Estados Unidos de América. Como Presidente, Abelardo tendrá un éxito tremendo al liderar a Colombia para hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, tomar medidas enérgicas contra el crimen y las drogas y restaurar la LEY Y EL ORDEN! Abelardo se postula contra un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta del domingo 21 de junio — Los resultados de estas elecciones son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos que, si Abelardo gana, y por su competencia y amor a su País, contará con el total apoyo y fuerza de Estados Unidos detrás de él. Por sus tremendos logros en la vida,y su apoyo político para mí, es un honor para mí darle a Abelardo mi total y completo respaldo. SAL Y VOTA POR “EL TIGRE” ABELARDO DE LA ESPRIELLA — NO DECEPCIONARÁ A LA MARAVILLOSA GENTE DE COLOMBIA. ¡Se elevará a una nueva altura de Grandeza! Presidente DONALD J. TRUMP.

——

Coincidiendo con el escrito de Trump, el presidente Gustavo Petro, publicó una carta que diez congresistas demócratas de Estados Unidos enviaron al Secretario de Estado, Marco Rubio, al Fiscal interino Todd Blance y al Secretario del Tesoro Scott Bessent en la cual alertan por posible lavado de activos de Abelardo De La Espriella, solicitan que Donald J. Trump deje de involucrarse en las elecciones presidenciales de Colombia y piden que se investigue el origen de la fortuna del candidato de ultraderecha, según lo destaca el mismo mandatario colombiano en su cuenta en X.

Sin incluir los nombres de los congresistas firmantes, el presidente Petro transcribe solo unos apartes de la misiva y luego, es lo que se entiende de la publicación, hace referencias a la misma, así:

Estimados Secretario Rubio, Fiscal General Interino Blanche y Secretario Bessent:

Les escribimos con profunda preocupación por la descarada interferencia de altos funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Trump, en la elección presidencial de Colombia. Esta interferencia incluye el respaldo abierto y contundente a Abelardo de la Espriella, un candidato con un historial profundamente preocupante que parece contradecir los intereses de Estados Unidos e incluso podría entrar en conflicto con leyes estadounidenses.

En lugar de hacer campaña a su favor, nuestro gobierno debería examinar sus vínculos con una organización designada como terrorista y con una persona acusada de lavado de dinero, así como posibles irregularidades financieras relacionadas con empresas y transacciones inmobiliarias en Florida.

El presidente Trump y varios miembros republicanos del Congreso han respaldado públicamente al señor De la Espriella. Asimismo, el presidente Trump ha insinuado que, si De la Espriella pierde, Colombia podría perder el apoyo de Estados Unidos, su socio más importante en materia comercial y de seguridad.

Esta intervención directa de funcionarios estadounidenses en las elecciones democráticas de otro país contradice principios históricos de soberanía nacional y no intervención, además de normas del derecho internacional.

Preocupaciones sobre los antecedentes de De la Espriella

Esta interferencia resulta especialmente alarmante considerando el historial del señor De la Espriella.

Abogado penalista y empresario, ha sido objeto de escrutinio por el origen de su fortuna y por sus vínculos con clientes colombianos, entre ellos Alex Saab, descrito en la carta como un poderoso operador del régimen de Nicolás Maduro que actualmente enfrenta una acusación federal en el Distrito Sur de Florida por presunto lavado de millones de dólares.

La carta afirma además que De la Espriella ha mantenido relaciones cercanas con varios dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar y narcotraficante que el gobierno estadounidense designó como organización terrorista extranjera en 2001.

Los congresistas recuerdan que las AUC fueron responsables de numerosas masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos, violencia sexual, vínculos con actores estatales y políticos, y actividades de narcotráfico a gran escala.

Acusaciones sobre defensa de intereses paramilitares

Según la carta, además de prestar servicios jurídicos a diversos líderes paramilitares, De la Espriella habría actuado públicamente en defensa de sus intereses.

Los firmantes sostienen que fundó y dirigió una organización que presuntamente recibió financiación de las AUC para ampliar su influencia social y política, hizo campaña para impedir la extradición de líderes paramilitares a Estados Unidos y promovió indultos para dirigentes de las AUC.

También señalan que ha elogiado a líderes paramilitares y se ha opuesto a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y a instituciones creadas para brindar justicia a las víctimas del conflicto colombiano.

Cuestionamientos financieros

La carta afirma que existen interrogantes importantes sobre el origen de la fortuna de De la Espriella.

Los congresistas citan acusaciones de antiguos clientes que aseguran que el abogado se habría apropiado de recursos

destinados presuntamente al soborno de funcionarios judiciales. También mencionan que algunos de sus asociados han sido vinculados a investigaciones por fraude electrónico.

Asimismo, sostienen que De la Espriella y su esposa estarían relacionados con al menos catorce empresas registradas en Florida y con varias compras multimillonarias de bienes raíces cuyo origen de fondos, según los firmantes, no estaría plenamente aclarado.

La carta agrega que existirían indicios de que al menos una de esas operaciones pudo haber sido financiada parcialmente por Alex Saab.

Solicitud a las autoridades estadounidenses

Los congresistas reconocen que los activos de De la Espriella en Estados Unidos podrían haber sido adquiridos legalmente.

Sin embargo, argumentan que sus vínculos con Saab y con figuras paramilitares, junto con transacciones financieras consideradas sospechosas y otras acusaciones que califican como creíbles, justifican una revisión e investigación exhaustiva por parte de las autoridades estadounidenses.